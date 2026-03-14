لبنان

الخطيب: رعاية النازحين مسؤولية الجميع

Lebanon 24
14-03-2026 | 09:25
الخطيب: رعاية النازحين مسؤولية الجميع
زار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب مقر الجامعة الإسلامية في خلدة، وتفقد النازحين المقيمين فيها، واطلع على أوضاعهم، مستكملا جولته التي بدأها أمس في جمعية المقاصد في بيروت.

وجال العلامة الخطيب برفقة رئيس الجامعة الدكتور حسن اللقيس وعدد من المديرين، في أقسام المبنى واستمع إلى النازحين الذين عبروا عن شكرهم لإدارة الجامعة والمجلس الشيعي على الرعاية الطيبة لهم.

وبدوره شكر العلامة الخطيب الإدارة والجمعيات التي تسهم بتقديم المساعدات والوجبات اليومية لمئات العائلات في خلدة وفي فرع الوردانية الذي فتح أبوابه للنازحين منذ اللحظات الأولى للحرب.

وتوجه العلامة الخطيب إلى النازحين قائلا: "نحن جميعا في موقع ليس باختيارنا وإنما فرضه العدو الصهيوني علينا جميعا، وما ندفعه هو ثمن كرامتنا وعزتنا وسوف تعودون إلى دياركم كراما أعزاء بإذن الله تعالى وتعيدون بناء منازلكم أفضل مما كانت. إياكم أن تشعروا بالحرج في واقعكم الحالي، فأبناؤكم وأحفادكم على الحدود يسطرون البطولات التي تشعركم بالكرامة والعزة، وهم يسجلون تاريخا جديدا لهذا البلد، ومن واجبنا جميعا أن نرفع رؤوسنا بهم، وسيخرج العدو من أرضنا مهزوما وصاغرا بإذن الله".

أضاف: "إياكم أن تصغوا لأصحاب النفوس الضعيفة الذين يحاولون تشويه صورتنا، فنحن في حركة أمل وحزب الله والمجلس الشيعي يد واحدة، ولن يستطيع أحد تشويه موقفنا".

وردا على سؤال قال الخطيب: "إن رعاية النازحين هي مسؤولية الجميع، وفي طليعتهم المجلس الشيعي والدولة والجمعيات وكل القادرين. لقد حاولوا بالأمس تشويه كلامنا وترويج الأضاليل للناس، في إطار تشويه صورة المقاومة وبيئتها، لكننا نعمل ما في وسعنا ولا نلتفت إلى هذه الحملات التي بدأت في أول أيام الحرب. والمجلس الشيعي إنخرط من اللحظة الأولى في رعاية وإيواء النازحين والمتأثرين بالحرب من خلال مؤسساته الجامعية والإستشفائية والحسينيات والمساجد وعلماء الدين الذين يقومون بدورهم في هذا المجال".

