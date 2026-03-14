"حزب الله" مستمر باستهداف المواقع الإسرائيلية.. وهذه آخر العمليات

أعلنت بيانات صادرة عن تنفيذ سلسلة استهدافات طالت مواقع ومستوطنات إسرائيلية، السبت 14 آذار 2026، ضمن عمليات متتالية توزعت على عدة توقيتات بعد الظهر.



وبحسب البيانات، سُجل عند الساعة 14:00 استهداف مستوطنة ليمان بصلية صاروخية، وفي التوقيت نفسه جرى استهداف مستوطنة شلومي بصلية صاروخية. وعند الساعة 14:10، أعلن الحزب استهداف مستوطنة شلومي للمرة الثانية بصلية صاروخية.



وفي وقت لاحق، عند الساعة 15:30، أفادت البيانات عن استهداف مستوطنة حانينا بصلية صاروخية، بالتزامن مع استهداف مستوطنة أدميت بصلية صاروخية.

