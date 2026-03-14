تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

من الضاحية إلى الجنوب.. مناطق لبنانية تعرّضت للقصف والغارات مستمرّة

Lebanon 24
14-03-2026 | 13:58
A-
A+
من الضاحية إلى الجنوب.. مناطق لبنانية تعرّضت للقصف والغارات مستمرّة
من الضاحية إلى الجنوب.. مناطق لبنانية تعرّضت للقصف والغارات مستمرّة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شنّ العدو الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، سلسلة غارات استهدفت مناطق لبنانية عدّة.
 
 
وقرابة الساعة الـ9.10 دقائق، قصف العدو الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لبيروت، وتحديداً منطقة بئر العبد.
 
 
كذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي مناطق ياطر، ميفدون، الناقورة، علما الشعب، بنت جبيل، تولين، كونين ودير سريان في جنوب لبنان.
 

أيضاً، استهدف العدو الإسرائيلي مناطق بلاط، محيط كفرحمام، أرنون، يحمر الشقيف، الطيبة، القنطرة والعديسة.
 
 
كذلك، قصف الجيش الإسرائيلي بلدات الخيام، جبال البطم، وادي زبقين، وادي العزية، كما استهدف محيط بلدة طيرفلسيه.
 

أيضاً، شنّ العدو هجمات على منطقتي حامول ووادي حسن بقذائف المدفعية، علماً أنه استهدف في وقتٍ سابق مجمعاً سكنياً قيد الإنشاء عند مدخل بلدة الخربة، ما أدى إلى تدميره بالكامل.
 

وكان الجيش الإسرائيلي شنّ غارتين على بلدة الغسانية - جنوب لبنان، فاستهدف في الأولى مبنى مؤلفاً من عدة طبقات يقع على الشارع العام عند الطرف الشرقي للبلدة باتجاه كوثرية السياد. أما الغارة الثانية فطالت مبنى على الطرف الغربي للبلدة، ما أدى إلى تدميره.
 
 
 
 

مواضيع ذات صلة
جنوب لبنان

الإسرائيلي

إسرائيل

الغارات

الخيام

الطيبة

بيروت

الغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:51 | 2026-03-14
Lebanon24
15:45 | 2026-03-14
Lebanon24
15:43 | 2026-03-14
Lebanon24
15:19 | 2026-03-14
Lebanon24
15:13 | 2026-03-14
Lebanon24
14:48 | 2026-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24