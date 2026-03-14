من الضاحية إلى الجنوب.. مناطق لبنانية تعرّضت للقصف والغارات مستمرّة

شنّ العدو ، مساء اليوم السبت، سلسلة غارات استهدفت مناطق لبنانية عدّة.

وقرابة الساعة الـ9.10 دقائق، قصف العدو الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لبيروت، وتحديداً منطقة بئر العبد.

كذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي مناطق ياطر، ميفدون، الناقورة، علما الشعب، بنت ، تولين، ودير سريان في .



أيضاً، استهدف العدو الإسرائيلي مناطق بلاط، محيط كفرحمام، أرنون، الشقيف، ، القنطرة والعديسة.

كذلك، قصف الجيش الإسرائيلي بلدات ، جبال البطم، وادي زبقين، وادي العزية، كما استهدف محيط بلدة طيرفلسيه.



أيضاً، شنّ العدو هجمات على منطقتي حامول ووادي حسن بقذائف المدفعية، علماً أنه استهدف في وقتٍ سابق مجمعاً سكنياً قيد الإنشاء عند مدخل بلدة الخربة، ما أدى إلى تدميره بالكامل.



وكان الجيش الإسرائيلي شنّ غارتين على بلدة الغسانية - جنوب ، فاستهدف في الأولى مبنى مؤلفاً من عدة طبقات يقع على الشارع العام عند الطرف الشرقي للبلدة باتجاه كوثرية السياد. أما الغارة الثانية فطالت مبنى على الطرف للبلدة، ما أدى إلى تدميره.





