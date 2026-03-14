سلامة: الحرب دمّرت 3 مكاتب عامة ونحاول تأمين الحماية للمواقع الأثرية

قال إنّ "الوزارة منخرطة في عملية مواجهة الحرب القائمة في "، مشيراً إلى أن "هناك مواقع أثرية تتأثر بالحرب"، وأضاف: "مؤخراً، حصل هجوم في صور قرب موقع أثري وأسفر عن سقوط بالإضافة إلى تضرر المتحف هناك. كذلك، لدينا قلاع منطقة وحولها تجري أعمال حربية لكن الأثريين بقوا فيها. ولأسباب أمنية، قمنا بإخلاء معلم شمع الأثري".



وأوضح سلامة أنَّ "الحرب أدَّت إلى تضرر 11 مكتبة عامة في لبنان فيما هناك 3 دُمّرت كلياً"، وأضاف: "قمنا بتصنيع الدروع الزرقاء لوضعها على المعالم الأثرية لكي يتنبه لها العدو ويحترم المواقع الأثرية. مع هذا، فإننا نقوم بعملية رصد الأضرار التي طالت المكتبات وسنقوم مع 12 مكتبة عامة في مختلف المناطق لبدء برامج موجهة للأطفال الذين لا يذهبون إلى المدارس".





وختم: "الوزارة تبقى واعية للمخاطر التي تهدد إرثنا الثقافي وتحاول أن تؤمن له الحماية الأكبر كما تسعى لرصد الأضرار التي تصيبه لكي نبدأ عملية الإعمار فور انتهاء هذه الحرب".

