Advertisement

"النصب" يتسلل إلى حملات دعم النازحين... احذروا

14-03-2026 | 15:19
النصب يتسلل إلى حملات دعم النازحين... احذروا
بالتوازي مع انتشار مبادرات دعم النازحين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، برزت في المقابل محاولات احتيال تستغل هذه الحملات التي تعتمد تطبيقات التحويل المالي لجمع التبرعات، ما دفع إلى التحذير من أساليب "نصب" تستهدف أصحاب المبادرات.

وفي هذا الإطار، علم "لبنان24" أن عدداً من الأشخاص يحاولون تنفيذ عمليات احتيال عبر تطبيق "واتساب" مع القائمين على المبادرات، وإبلاغهم برسائل نصية أنهم حوّلوا مبلغاً مالياً عن طريق الخطأ، قبل أن يطلبوا استعادة جزء منه.

وبحسب المعلومات، فإن هذه الأساليب تهدف إلى الإيقاع بأصحاب المبادرات ودفعهم إلى تحويل أموال من رصيدهم الخاص، تحت ضغط الاستعجال أو بحسن نية، ما يستوجب التنبّه وعدم التجاوب مع أي طلب قبل التأكد بشكل مباشر من عملية التحويل الفعلية.
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
Advertisement
