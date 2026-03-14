غارات جديدة وسقوط شهداء.. ليلة نارية شهدها الجنوب

شهد ، مساء السبت، سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عديدة.



القصف طال بلدات دبين، ميفدون، الشرقية، شقرا، القليلة، مجدل سلم، ، أرنون، الخردلي وشوكين.



أيضاً، سُجل تحرك لقوات العدو في بلدة وسط معلومات أفادت عن حصول اشتباكات وعمليات تصدّ هناك.

وتأتي هذه الاعتداءات الجديدة بعد قصفٍ طال الضاحية الجنوبية لبيروت وذلك في تصعيدٍ إسرائيلي مُستمر ضدّ .



بدورها، أعلنت أنَّ غارة العدو الإسرائيلي على بلدة ميفدون أدت إلى استشهاد 4 مواطنين من بينهم طفل وإصابة خمسة آخرين بجروح.



كذلك، أدت الغارة التي شنها العدو على بلدة مجدل سلم قضاء إلى استشهاد مواطن وإصابة اثنين بجروح.