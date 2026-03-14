غارات جديدة وسقوط شهداء.. ليلة نارية شهدها الجنوب

14-03-2026 | 17:33
شهد جنوب لبنان، مساء السبت، سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عديدة.
 

القصف طال بلدات دبين، ميفدون، زوطر الشرقية، شقرا، القليلة، مجدل سلم، يحمر الشقيف، أرنون، الخردلي وشوكين.
 

أيضاً، سُجل تحرك لقوات العدو الإسرائيلي في بلدة عيتا الشعب وسط معلومات أفادت عن حصول اشتباكات وعمليات تصدّ هناك.
 
 
وتأتي هذه الاعتداءات الجديدة بعد قصفٍ طال الضاحية الجنوبية لبيروت وذلك في تصعيدٍ إسرائيلي مُستمر ضدّ لبنان.
 

بدورها، أعلنت وزارة الصحة أنَّ غارة العدو الإسرائيلي على بلدة ميفدون قضاء النبطية أدت إلى استشهاد 4 مواطنين من بينهم طفل وإصابة خمسة آخرين بجروح.
 

كذلك، أدت الغارة التي شنها العدو على بلدة مجدل سلم قضاء مرجعيون إلى استشهاد مواطن وإصابة اثنين بجروح.

