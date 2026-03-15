تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

معلومات عن "تكتيكات حزب الله".. هكذا يُقاتل جنوباً

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-03-2026 | 04:30
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في خطابه الأخير يوم الجمعة، كشف الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم عن "تكتيك عسكري" يعتمده "حزب الله" في معاركِه ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، قائلاً إنَّ "المقاومين يستهدفون العدو بتكتيكات متحركة من دون أن يكون للمقاتلين تمركز ثابت".

ماذا يعني ذلك؟ هنا، تقول مصادر معنية بالشأن العسكري لـ"لبنان24" إنّ "حزب الله" لجأ مُجدداً إلى اعتماد أسلوب "حرب العصابات" القائمة على ما يُعرف بـ"الكر والفر"، مشيرة إلى أنّ "حزب الله" لا يعتمد على مكان واحد في تمركزه، بل ينتقل من نقطة إلى أخرى ضمن شبكة أنفاق وتحصينات جهزها بنفسه وتتيح حرية الحركة والتنقل للمقاتلين.

وعملياً، فإن ما يجري هو أن "حزب الله" يعتمد الكمائن الميدانية، فيما تعتبر عمليات الاستهداف المباشرة جزءاً لا يتجزأ من العمل الميداني، وفق ما تقول المصادر.
وتضيف إنّ "حزب الله" يحاول اعتماد ما يسمى بـ"العمليات الخاطفة" والتي تأتي من أطراف مختلفة جغرافياً، أي أن القوة المُستهدفة يمكن أن تتلقى النيران من أي منطقة يتمركزُ فيها مقاتلون للمواجهة.

وترى المصادر أن هذه العمليات الميدانية تساهم في "استنزاف" الجيش النظامي الذي يُقاتل ميدانياً، خصوصاً أن الجماعات التي تخوض "حرب العصابات" ليس لديها وجود ثابت بل مُتحرك، والأمر ذاته ينطبقُ على "حزب الله".

في الوقت نفسه، يمكن أن تكون عمليات الإغارة مرتبطة بالتوقيت، خصوصاً أن تنفيذ كمائن أو هجمات خاطفة يعتمد بشكلٍ أساسي على عامل الوقت. وهنا، تكشف المصادر أن "حزب الله" يصعّد من عملياته الليلية وتحديداً في الظلام، كون هذا الأمر يمثل فرصة لتحقيق مكاسب أكبر في الحركة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ"حرب العصابات" أن تسمح لـ"حزب الله" بالتسلل إلى خلف خطوط العدو، بمعنى أنه يمكن للمقاتلين التسلل إلى نقاط يعتقدُ الإسرائيليون أنهم سيطروا عليها ميدانياً وبالتالي إطلاق النيران من الخلف، الأمر الذي يُشتت قوات العدو وجنوده ويضعهم تحت سيطرة مُحكمة خصوصاً إن كان هناك طوق كبير حولهم.

ما يُساعد "حزب الله" على هذه العمليات، وفق المصادر، هو الطبيعة الجغرافية لجنوب لبنان، فالجبال والوديان والهضاب والغطاء النباتي الكثيف، كلها عوامل تساعد على التخفي، التمركز المرحلي، تحقيق الانطلاق الأولي والفعلي لتنفيذ العملية وتأمين الانسحاب وأيضاً إنشاء خطوط التحرك المخفية ضمن الغطاء النباتي والجبلي والمناطق الوعرة.

"قتال الليل"

أيضاً، بات ملاحظاً أن "حزب الله" يكثف عملياته خلال فترات المساء، إذ يرفع من وتيرتها بشكلٍ كبير ليقصف أهدافاً إسرائيلية مختلفة، سواء داخل لبنان أو في إسرائيل.
عملية رصد البيانات التي يُصدرها "حزب الله" تكشفُ أنَّ العمليات تجري بوتيرة تصاعدية خلال الليل، وتفتحُ السؤال عن السبب وراء ذلك.
في هذا الإطار، تقولُ المصادر إنَّ اعتماد الهجمات الليلية مهم جداً لـ"حزب الله"، ذلك أن مقاتليه ينتظرون الظلام لتنفيذ عمليات بسهولة أكثر من النهار، مشيرة إلى أن الظلام مهم جداً للعمليات العسكرية خصوصاً أنه يساعد أكثر على التخفي.

ووفقاً للمصادر، فإنّ التلطي في الظلام يساعد المقاتلين على التحرك بسهولة بينما أمر انكشافهم يكونُ أصعب من قبل الوحدات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة جنوباً.

في الوقت نفسه، يمكن لليل والظلام أن يساعد "حزب الله" على زرع عبوات ناسفة وتفخيخ مسارات جبلية وحرجية يمكن أن يسلكها جنود العدو الإسرائيلي، الأمر الذي يُعتبر أساسياً جداً خلال المعركة الحالية.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: حزب الله يقاتل دفاعاً عن نفسه وعن إيران ونحن نقاتل من أجل نزع سلاحه
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 12:40:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": المعلومات التي يمتلكها في الملف البحري أذهلتنا
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 12:40:34 Lebanon 24 Lebanon 24
قناة "إيران إنتر ناشيونال": هكذا نقل 6 دبلوماسيين دولارات إلى "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 12:40:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: شنّ غارات جوية على أهداف تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 12:40:34 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الأمين العام

حرية الحركة

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

في إسرائيل

نعيم قاسم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:29 | 2026-03-15
Lebanon24
06:29 | 2026-03-15
Lebanon24
06:21 | 2026-03-15
Lebanon24
06:09 | 2026-03-15
Lebanon24
06:08 | 2026-03-15
Lebanon24
06:00 | 2026-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24