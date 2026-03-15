قائد في "حزب الله"... إسرائيل تُعلن رسميّاً عن اغتيال ابراهيم غزالي

أعلن الجيش الإسرائيليّ، أنّه "اغتال قائد في وحدة الصواريخ المضادة للدروع في " "، والذي نفذ شقيقه غزالي الهجوم على الكنيس في ميشيغان في أميركا".



وزعم الجيش الإسرائيليّ في بيان قائلاً: "أغار الجيش الأسبوع الماضي على مبنى عسكري لـ"حزب الله" خُزنت في داخله كميات كبيرة من الأسلحة وكان ينشط فيه عناصر".

وأضاف: "بعد استكمال الفحص الاستخباراتي تأكد ان الغارة اسفرت عن اغتيال غزالي والذي كان يعمل مسؤول فريق أسلحة في قسم خاص ضمن وحدة بدر التابعة لـ"حزب الله".