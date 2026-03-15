المطران ابراهيم عرض مع رئيس بلدية زحلة الأوضاع في المدينة

15-03-2026 | 10:36
المطران ابراهيم عرض مع رئيس بلدية زحلة الأوضاع في المدينة
استقبل رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم مخايل ابراهيم رئيس بلدية زحلة- المعلقة وتعنايل المهندس سليم غزالة على رأس وفد من المجلس البلدي ضم المحامي جو عقيقي، عبدالله ملو، ايلي عازار وادي اندراوس، بحضور النائب الأسقفي العام الأرشمندريت ايلي معلوف، حيث جرى خلال اللقاء عرضٌ للأوضاع العامة في المدينة، ولا سيما في ظل التحديات التي تفرضها قضية النزوح وانعكاساتها على الواقعين الاجتماعي والخدماتي.

وخلال الاجتماع، قدّم المهندس غزالة عرضاً مفصّلاً لواقع النازحين في زحلة، متوقفاً عند الأعداد التي استقبلتها المدينة في الفترة الأخيرة، والإجراءات التي اتخذتها البلدية لمتابعة هذا الملف الحساس. كما شرح الدور الذي تقوم به شرطة البلدية على صعيد المتابعة الميدانية وتنظيم أماكن الإقامة، والعمل على تطبيق القرارات البلدية بما يضمن الحفاظ على النظام العام وسلامة المجتمع المحلي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة الى الضغوطات التي تتعرض لها البلدية في مجالات مختلفة.

وأكد غزالة أن البلدية، انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية والإنسانية، تتابع هذا الملف بدقة، وتسعى إلى مقاربته بطريقة متوازنة تجمع بين الواجب الإنساني ومتطلبات الحفاظ على استقرار المدينة وأمنها وحسن سير الحياة فيها.

من جهته، نوّه المطران ابراهيم بالجهود التي تبذلها بلدية زحلة وشرطة البلدية في متابعة هذا الملف الدقيق، مثنياً كذلك على الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار. وأشاد بالتنسيق القائم بين مختلف المؤسسات الرسمية والإنسانية وفي مقدمتها الصليب الأحمر

اللبناني، باشراف مباشر من سعادة محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، معتبراً أن هذا التعاون يشكل ضمانة أساسية لصون أمن المدينة واستقرارها.

وأكد المطران ابراهيم أن زحلة، التي عُرفت عبر تاريخها بروح التضامن والمسؤولية، قادرة على مواجهة التحديات الراهنة بوحدة أبنائها وتكامل أدوار مؤسساتها، مشدداً على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لما فيه خير المدينة وأهلها.
مواضيع ذات صلة
رئيس بلدية رعيت: الأوضاع هادئة ونحذّر من تداول الشائعات التي تثير الذعر في قرى شرقي زحلة
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 18:48:14 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي المنى استعرض الأوضاع مع المطران عوده ويؤبن المناضل غسان أبي المنى
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 18:48:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بو عاصي عرض مع رئيس بلدية الحازمية التهديدات الأمنية وأزمة النزوح
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 18:48:14 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران إبراهيم في رسالة الصوم: مدعوون لأن نعيش الصوم
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 18:48:14 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
