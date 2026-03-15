المطران ابراهيم عرض مع رئيس بلدية زحلة الأوضاع في المدينة

استقبل رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين المطران إبراهيم مخايل رئيس بلدية زحلة- المعلقة وتعنايل المهندس سليم غزالة على رأس وفد من ضم المحامي جو عقيقي، عبدالله ملو، عازار وادي اندراوس، بحضور النائب الأسقفي العام الأرشمندريت ايلي معلوف، حيث جرى خلال اللقاء عرضٌ للأوضاع العامة في المدينة، ولا سيما في ظل التحديات التي تفرضها قضية النزوح وانعكاساتها على الواقعين الاجتماعي والخدماتي.



وخلال الاجتماع، قدّم المهندس غزالة عرضاً مفصّلاً لواقع في ، متوقفاً عند الأعداد التي استقبلتها المدينة في الفترة الأخيرة، والإجراءات التي اتخذتها البلدية لمتابعة هذا الملف الحساس. كما شرح الدور الذي تقوم به شرطة البلدية على صعيد المتابعة الميدانية وتنظيم أماكن الإقامة، والعمل على تطبيق القرارات البلدية بما يضمن الحفاظ على النظام العام وسلامة المجتمع المحلي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة الى الضغوطات التي تتعرض لها البلدية في مجالات مختلفة.



وأكد غزالة أن البلدية، انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية والإنسانية، تتابع هذا الملف بدقة، وتسعى إلى مقاربته بطريقة متوازنة تجمع بين الواجب الإنساني ومتطلبات الحفاظ على استقرار المدينة وأمنها وحسن سير الحياة فيها.



، نوّه المطران ابراهيم بالجهود التي تبذلها بلدية زحلة وشرطة البلدية في متابعة هذا الملف الدقيق، مثنياً كذلك على الدور الذي تقوم به في حفظ الأمن والاستقرار. وأشاد بالتنسيق القائم بين مختلف المؤسسات الرسمية والإنسانية وفي مقدمتها



اللبناني، باشراف مباشر من محافظ القاضي كمال أبو جودة، معتبراً أن هذا التعاون يشكل ضمانة أساسية لصون أمن المدينة واستقرارها.



وأكد المطران ابراهيم أن زحلة، التي عُرفت عبر تاريخها بروح التضامن والمسؤولية، قادرة على مواجهة التحديات الراهنة بوحدة أبنائها وتكامل أدوار مؤسساتها، مشدداً على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لما فيه خير المدينة وأهلها.

