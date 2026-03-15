عز الدين: الميدان هو الذي يحدد النتائج والآثار والتداعيات التي سيكون عليها لبنان

Lebanon 24
15-03-2026 | 11:30
عز الدين: الميدان هو الذي يحدد النتائج والآثار والتداعيات التي سيكون عليها لبنان
جال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الشيخ حسن عز الدين على عدد من المدارس التي تضم نازحين وسط العاصمة بيروت، ضمن سلسلة الجولات التي يقوم بها نواب من كتلة "الوفاء للمقاومة"، حيث اطلع على أحوال النازحين واستمع إلى مطالبهم وحاجياتهم، وعلى سير عملية تأمين كل وسائل الدعم لهم على مختلف أنواعها.

 



استهلت الجولة من مدرسة البسطة الأولى الرسمية، قال خلالها النائب عز الدين:" إننا لمسنا من أهلنا النازحين الذين يشكلون مجتمع المقاومة، العزم والإرادة والصبر على تحمّل كل الآلام والصعاب على قاعدة أن نعود إلى أرضنا وممتلكاتنا وديارنا مرفوعي الرأس، ونشعر بالكرامة الوطنية، وبسيادة الوطن الحقيقية، وبالاستقلال للقرار السياسي الحقيقي".

 



وأكد عز الدين أن "المقاومة الإسلامية اليوم تخوض معركة الدفاع عن الأرض والوطن وعن سيادة لبنان واستقلاله وثرواته، لأن أطماع هذا العدو لا حدود لها، لا سيما وأنه بمجرد أن يضعف لبنان، وينزع منه القدرة والقوة، فإن اليوم التالي سيكون اجتياحاً برياً واسعاً، وهذا ما أعلنت عنه قيادة الكيان الصهيوني"، مشدداً على أنه "عندما تدخل الإرادة والتصميم والاندفاع والحافزية في القتال، تصبح جزءاً لا يتجزأ من المعادلة التي نستطيع أن نواجه بها هذا العدو، لأننا أصحاب حق، وندافع عن أرضنا وشعبنا وثرواتنا وسيادتنا" .

 



واعتبر أن "الميدان هو الذي يحدد النتائج والآثار والتداعيات التي سيكون عليها لبنان، وسيكون هناك إن شاء الله نتائج إيجابية بثبات المجاهدين، تمكّن لبنان من الخروج من هذه الأزمة التي نعيشها" .

 



وختم عز الدين:" إن البعض في لبنان يقدّمون للعدو التنازل تلو التنازل مجاناً، مع العلم أن العدو رفض أصل التفاوض، لأنه يريد أن ينزع كل قدرة وقوة من لبنان، حتى يتمكّن من إخضاعه بالكامل، وهذا لن يكون بوجود المقاومة" . 
شري: الميدان هو الذي يُحدّد مصير لبنان وسيادته
وزارة الصحة: 8 شهداء نتيجة الغارة الاسرائيلية على حي الآثار في مدينة صور
مي عز الدين تتحدث للمرة الاولى عن أزمتها الصحية: جراحة لم تكن سهلة
عزّ الدين تتواصل مع وزير الاقتصاد بشأن معلومات عن تلوّث حليب أطفال
