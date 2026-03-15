لبنان

عواصف وصواعق تفصل معامل الإنتاج… انقطاع عام للكهرباء في لبنان

Lebanon 24
15-03-2026 | 12:40
عواصف وصواعق تفصل معامل الإنتاج… انقطاع عام للكهرباء في لبنان
أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان بأنه عند حوالي الساعة الواحدة ظهرًا (13:00)، ونتيجة الأحوال الجوية المتردية والعواصف الرعدية والصواعق المتكررة، حصل انفصال تلقائي ومفاجئ لخطّي الأولي جمهور توتر 66 ك.ف.، ما أدى إلى ارتفاع مستوى التردد بشكل مضطرد (Over Frequency) على الشبكة الكهربائية، الأمر الذي تسبب بانفصال كافة المجموعات الانتاجية عن الشبكة الكهربائية.
وتوضح مؤسسة كهرباء لبنان في هذا السياق، بأن تفادي حصول مثل هذه الانقطاعات العامة يبقى صعبًا في ظل عدم توفر احتياطي كافٍ من القدرة الإنتاجية، بحيث يتطلب استقرار الشبكة توفر قدرات إنتاجية لا تقل عن //1,000// ميغاوات كحد أدنى. مع الإشارة أيضًا، إلى أن عملية إدارة وتشغيل الشبكة ومراقبتها بالفعالية المطلوبة من دون مركز التحكم الوطني (National Control Center - NCC) الذي دُمّر بالكامل خلال انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، دونها تحديات كبيرة.
وعليه، إن الفرق الفنية في المؤسسة تعمل بشكل متواصل على متابعة الوضع وإعادة ربط المجموعات الإنتاجية على شبكة النقل تدريجيًا وفق الأصول التقنية المعتمدة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه. وتطمئن مؤسسة كهرباء لبنان الجميع مرةً أخرى، إلى استمرارية تأمين التغذية بالتيار الكهربائي، وتؤكد المؤسسة بأنها تواصل تقييم الوضع بشكل دوري وتتخذ ما يلزم إجراءات على المستويين التشغيلي والتقني للتكيف مع التحديات الراهنة، سيما منها تأثر عملية الجباية سلبًا في مقابل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميًا، وذلك لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.
وأخيرًا، ستبقي مؤسسة كهرباء لبنان جميع المواطنين الكرام على بينة بأية مستجدات فيما خص التغذية بالتيار الكهربائي، وذلك عبر بيانات لاحقة بهذا الشأن.
 
وكان موقع "لبنان 24" ظهرا قد أشار الى ان انهياراً كاملا في شبكة الكهرباء التابعة لـ مؤسسة كهرباء لبنان ادى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن كل المناطق اللبنانية ودخول البلاد في عتمة شاملة.
