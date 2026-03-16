الاعلام الرسمي "على غير موجة"

لفتت أوساط إستشارية تواكب عن كثب الوضعية القائمة حالياً في لبنان إلى أنّ الإعلام الرسمي لم يتمكّن حتى الآن من مواكبة مبادرة رئيس الجمهورية الهادفة إلى فتح باب التفاوض المباشر مع لوقف الحرب، سواء على مستوى التغطية أو الجدي لمضامينها وانعكاساتها او من خلال المواضيع الخاصة التي تسوق لشجاعة في إنقاذ الذي يحترق من جراء الحرب .وبحسب هذه المصدر ، فإنّ المبادرة التي طرحها الرئيس تهدف أساساً إلى فتح مسار لوقف الحرب وبدء مفاوضات مباشرة برعاية دولية، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة وجريئة في سياق الصراع الحالي في المنطقة.المصدر ختم بالقول أنّ الأداء الإعلامي الرسمي بقي محدوداً وخجولاً، ما جعل المبادرة تبدو وكأنها تتحرك في الفضاء السياسي والدبلوماسي دون مواكبة إعلامية رسمية قادرة على شرح أهدافها للرأي العام أو وضعها في إطارها الوطني والسياسي. هذا دون ان ننسى محاولات التقدم الذي ظهرت جلياً على وضع هذا الإعلام مع انطلاقة العهد ولكن يبقى من يوجهُ في السياسة ليكون عاملا مساندا للنهضة السياسية التي يقوم بها رئيس الجمهورية".