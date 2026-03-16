تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

هل تغيّرت قواعد الاستهداف؟

|
16-03-2026 | 03:15
A-
A+
هل تغيّرت قواعد الاستهداف؟
هل تغيّرت قواعد الاستهداف؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يلاحظ متابعون أن نمط الغارات الإسرائيلية يبدو في الآونة الأخيرة مختلفًا عمّا كان يحصل في الحروب السابقة. فبدل استهداف مبانٍ كاملة كما كان يحدث سابقًا بحجة وجود شخص مطلوب داخلها، باتت الضربات أكثر دقة، حيث يجري في كثير من الأحيان استهداف شقة محددة أو نقطة بعينها داخل مبنى، من دون تدمير المبنى بالكامل.
هذا التحول يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت إسرائيل تعتمد في هذه المرحلة أسلوبًا أكثر تركيزًا على تصفية أشخاص محددين بدل الضربات الواسعة، مستفيدة من معلومات استخبارية وتقنيات استهداف أكثر دقة.
ويشير متابعون إلى أن ما حصل امس في صيدا، مع استهداف شخصية مرتبطة بحركة حماس داخل شقة في مبنى سكني، يعكس هذا النمط الجديد من العمليات، حيث يتم التركيز على الهدف نفسه بدل توسيع دائرة الدمار كما كان يحصل في جولات سابقة.
فهل نحن أمام مرحلة جديدة من الاستهدافات الدقيقة التي تحمل طابعًا انتقاميًا ورسائل أمنية محددة؟ أم أن ما يحصل هو مجرد تكتيك مرحلي ضمن سياق التصعيد القائم؟
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

الغارات

التركي

الترك

صيدا

جولا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:09 | 2026-03-16
Lebanon24
06:05 | 2026-03-16
Lebanon24
06:02 | 2026-03-16
Lebanon24
06:00 | 2026-03-16
Lebanon24
05:59 | 2026-03-16
Lebanon24
05:58 | 2026-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24