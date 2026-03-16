تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

في ظل الحرب.. كيف يتعامل اللبنانيون مع تحديات العمل عن بُعد؟

إليانا ساسين - Eliana Sassine

|
Lebanon 24
16-03-2026 | 03:30
A-
A+
في ظل الحرب.. كيف يتعامل اللبنانيون مع تحديات العمل عن بُعد؟
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم يعد العمل عن بُعد في لبنان مجرد وسيلة مريحة لتأدية المهام من المنزل، بل تحوّل في السنوات الأخيرة إلى خيار فرضته الأزمات المتتالية، من الانهيار الاقتصادي إلى التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة.

ومع كل تصعيد جديد، يجد آلاف الموظفين أنفسهم مطالبين بالاستمرار في العمل كالمعتاد، في وقت يعيشون فيه ظروفاً غير مستقرة على المستويين المعيشي والنفسي.
في الظروف الطبيعية، يفترض أن يمنح العمل عن بُعد قدراً من المرونة، لكن في بلد يعاني من ضعف البنية التحتية وانقطاع الكهرباء وارتفاع كلفة الاتصالات، تصبح هذه المرونة عبئاً إضافياً.

الموظف الذي يعمل من منزله لا يواجه فقط ضغط إنجاز المهام، بل يتحمّل أيضاً مسؤولية تأمين الكهرباء والإنترنت وتأمين بيئة مناسبة للعمل، وهي أمور لم تكن في السابق جزءاً من مهامه اليومية.
إلا أن التحدي الأكبر لا يبقى تقنياً فقط، بل يتحوّل إلى ضغط نفسي متواصل.

فمع استمرار الصراع في المنطقة، وارتفاع منسوب القلق من أي تطور أمني، يعيش كثير من العاملين حالة ترقّب دائمة.

متابعة الأخبار أصبحت جزءاً من يوم العمل، والخوف من توسّع المواجهات أو حصول تصعيد مفاجئ يجعل التركيز على المهام أمراً صعباً، خصوصاً عندما يكون الموظف مسؤولاً في الوقت نفسه عن عائلته وأطفاله.
هذا الضغط يزداد عندما يرتبط العمل بشركات خارج لبنان، حيث يُطلب من الموظف الالتزام بالمواعيد نفسها ومستوى الإنتاجية نفسه، رغم اختلاف الظروف.

كثيرون يتحدثون عن شعور دائم بأنهم يعملون في عالمين مختلفين: عالم رقمي مستقر على الشاشة، وواقع يومي مليء بالانقطاع والقلق خارجها.
كما أن العمل من المنزل في أوقات التوتر يفقد معناه الأساسي، وهو الراحة.

فالمنزل نفسه لم يعد دائماً مكاناً آمناً أو هادئاً، خاصة في فترات التصعيد أو عند سماع أخبار عن اشتباكات أو غارات في المنطقة.

هذا التداخل بين مكان العمل ومكان القلق يجعل ساعات العمل أطول نفسياً، حتى لو لم تزد فعلياً.
إلى جانب ذلك، يواجه كثير من العاملين شعوراً بالإنهاك المستمر.

محاولة الحفاظ على الإنتاجية في ظروف غير مستقرة تتطلب جهداً مضاعفاً، سواء لتأمين الكهرباء أو لإعادة ترتيب المواعيد بعد كل انقطاع، أو حتى لمجرد القدرة على التركيز.

ومع الوقت، يتحول هذا الجهد إلى ضغط نفسي قد ينعكس على الأداء والصحة في آن واحد.
الشركات بدورها ليست بعيدة عن هذا الواقع.

فبعض المؤسسات بدأت تعتمد أنظمة عمل أكثر مرونة، أو تسمح بتعديل ساعات العمل، أو تؤجل الاجتماعات في فترات التوتر، إدراكاً منها أن الحفاظ على الموظف نفسياً لا يقل أهمية عن الحفاظ على الإنتاجية.
في لبنان اليوم، لم يعد التحدي في العمل عن بُعد مرتبطاً فقط بالتكنولوجيا أو بالكلفة، بل بقدرة الإنسان نفسه على الاستمرار في العمل وسط شعور دائم بعدم الاستقرار.

وبين انقطاع الكهرباء، وضعف الإنترنت، والقلق من تطورات المنطقة، يصبح إنجاز يوم عمل كامل أمراً يشبه أحياناً اختباراً للصبر أكثر مما هو مهمة وظيفية عادية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
تحديات لبنانية بعد إعادة "حزب الله" ترميم قدراته
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 12:14:15 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف خطفت الحرب الملاعب من اللبنانيين؟
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 12:14:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الجوي يتعامل مع مقذوفات إيرانية في سماء البحرين
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 12:14:15 Lebanon 24 Lebanon 24
دبي: تعاملنا مع حادث محدود إثر سقوط شظية من عملية اعتراض ناجحة دون إصابات
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 12:14:15 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

يوم العمل

التزام

التركي

إنترنت

الترك

أخبار

الكلف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:09 | 2026-03-16
Lebanon24
06:05 | 2026-03-16
Lebanon24
06:02 | 2026-03-16
Lebanon24
06:00 | 2026-03-16
Lebanon24
05:59 | 2026-03-16
Lebanon24
05:58 | 2026-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24