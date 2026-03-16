الراعي من بعبدا.. دعم لعون وتمسّك بصمود مسيحيي الجنوب

جدد البطريرك دعمه لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، مشيداً بإدارته لشؤون الدولة ومؤكداً مساندة كل خطوة تصب في مصلحة ، إلى جانب تأييد الجيش وقيادته.



وبعد لقائه عون في ، أشار إلى أنه خرج بانطباع مطمئن حيال الملفات المطروحة، وتوقف عند أوضاع مسيحيي القرى الحدودية الجنوبية، مشدداً على أنهم متمسكون بأرضهم ولا يريدون الحرب بل السلام، وأن الكنيسة تقف إلى جانبهم في هذا الموقف، قائلا: "الله يبارك فيهم و"Bravo" عليهم".



كما أثنى على صمودهم، معتبراً أنهم يشكلون ركناً أساسياً في حماية لبنان وثباته.

Advertisement