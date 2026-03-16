|
Advertisement

لبنان

اختتام مهرجان الكتاب في انطلياس

Lebanon 24
16-03-2026 | 05:57
اختتام مهرجان الكتاب في انطلياس
اختتمت الحركة الثقافية في أنطلياس الدورة الثالثة والأربعين من المهرجان اللبناني للكتاب في دير مار الياس، بحفل فني جمع بين الموسيقى اللبنانية والعالمية بقيادة المايسترو بسام شليطا، في أمسية حملت رسالة واضحة بأن الثقافة تبقى مساحة حياة في مواجهة القلق والخوف.

وفي كلمة الختام، شدد الأمين العام للحركة الثقافية جورج أبي صالح على أن تنظيم مهرجان ثقافي في ظل الاضطراب ليس ترفاً، بل تأكيد على التمسك بالمعرفة والجمال كوسيلتين لمواجهة الأزمات، معتبراً أن الكتاب والفن يحفظان الذاكرة ويجددان الأمل ويكرسان صمود المجتمع.

وشهد اليوم الأخير أيضاً ندوة حول كتاب جهاد الزين "الأزمة الثقافية للمسيحية السياسية اللبنانية وصحوتها"، شارك فيها مصطفى علوش وسمير عبد الملك وأدارها ميشال عقل. وتمحورت المداخلات حول أزمة الدولة والكيان، ودور الثقافة السياسية في إعادة إنتاج معنى وطني جامع، وسط تأكيد أن الخطر الأكبر لا يكمن فقط في تعثر المؤسسات، بل في فقدان الإيمان بإمكان قيام دولة مشتركة.

وفي ختام الندوة، أوضح الزين أن كتابه، رغم طابعه النقدي، يأتي في سياق وفاء لما وصفه بالطليعية المسيحية التي لعبت دوراً أساسياً في قيادة لبنان سياسياً وثقافياً وتربوياً منذ تأسيسه.
Advertisement
Advertisement
