اختتام مهرجان الكتاب في انطلياس

اختتمت الحركة الثقافية في الثالثة والأربعين من المهرجان اللبناني للكتاب في دير ، بحفل فني جمع بين الموسيقى والعالمية بقيادة المايسترو بسام شليطا، في أمسية حملت رسالة واضحة بأن الثقافة تبقى مساحة حياة في مواجهة القلق والخوف.



وفي كلمة الختام، شدد للحركة الثقافية أبي صالح على أن تنظيم مهرجان ثقافي في ظل الاضطراب ليس ترفاً، بل تأكيد على التمسك بالمعرفة والجمال كوسيلتين لمواجهة الأزمات، معتبراً أن الكتاب والفن يحفظان الذاكرة ويجددان الأمل ويكرسان صمود المجتمع.



وشهد اليوم الأخير أيضاً ندوة حول كتاب جهاد "الأزمة الثقافية للمسيحية السياسية اللبنانية وصحوتها"، شارك فيها مصطفى وسمير وأدارها ميشال عقل. وتمحورت المداخلات حول أزمة الدولة والكيان، ودور الثقافة السياسية في إعادة إنتاج معنى وطني ، وسط تأكيد أن الخطر الأكبر لا يكمن فقط في تعثر المؤسسات، بل في فقدان الإيمان بإمكان قيام دولة مشتركة.



وفي ختام الندوة، أوضح الزين أن كتابه، رغم طابعه النقدي، يأتي في سياق وفاء لما وصفه بالطليعية التي لعبت دوراً أساسياً في قيادة سياسياً وثقافياً وتربوياً منذ تأسيسه.

