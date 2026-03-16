|
لبنان

سلام عقد اللقاء الوزاري الدوري لمتابعة التطورات السياسية وترأس إجتماعاً لمتابعة انتظام تأمين المازوت والمحروقات إلى مراكز الإيواء

Lebanon 24
16-03-2026 | 06:43
عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام صباح اليوم اللقاء الوزاري الدوري في السراي الكبير، لمتابعة التطورات السياسية وخطة الاستجابة لمتطلبات النزوح والإغاثة.
 
 
كما عقد سلام اجتماعاً بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ووزير الاقتصاد عامر البساط، والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي، ورئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، ورئيس هيئة إدارة الكوارث زاهي شاهين، ومستشار وزير الطاقة بطرس حدشيتي، لمتابعة انتظام تأمين المازوت والمحروقات إلى مراكز الإيواء في مختلف المحافظات.
 
 
استقبالات
 
واستقبل سلام عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله ورئيسي اتحاد بلديات الاقليم الشمالي ماجد ترو، والجنوبي يوسف خرياطي ومدير خلية الازمة في اقليم الخروب يحي علاء الدين .

بعد اللقاء قال النائب عبد الله:"تشرفنا اليوم، بزيارة دولة الرئيس سلام حيث أطلعناه على عمل خلية الأزمة في منطقتنا.
وقد عرضنا لدولته حجم النزوح الكبير الذي شهدته المنطقة منذ بداية العدوان الإسرائيلي، حيث استقبلت منطقتنا ما يقارب 100 ألف نازح ضمن مساحة جغرافية محدودة، الأمر الذي شكّل ضغطًا كبيرًا على البلديات والقدرات المحلية.

كما وضعنا دولة الرئيس في صورة التطورات والمجريات على الأرض، والحاجات المتزايدة يومًا بعد يوم، والجهود التي تقوم بها البلديات واتحادات البلديات وفرق العمل المختلفة لتأمين مراكز الإيواء والمساعدة، إضافة إلى متابعة ملف الشقق السكنية للنازحين. ونؤكد أن الحاجة إلى الدعم ستكون كبيرة جدًا في المرحلة المقبلة.

ولمسنا حرص دولة الرئيس على متابعة هذا الملف معنا، لما له من أهمية في دعم صمود أهلنا في المنطقة، خصوصًا أن إدارة هذا الملف تحظى باهتمام كبير من قبله.

كما وجهنا تحية وتقديرًا لكل من يعمل على هذا الملف، كذلك معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار على جهوده في متابعة الجوانب الإدارية، وكذلك وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد على ما قدمته من دعم، إضافة إلى جهود الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب والجمعيات والمنظمات التي ساهمت في سد بعض النواقص في المنطقة.

إلا أننا ما زلنا بحاجة إلى المزيد من الدعم والإمكانات لنتمكن من القيام بواجبنا بالشكل المطلوب.

كما نوجه التحية إلى جميع العاملين على الأرض، من فرق الإسعاف والمستشفيات والرعاية الصحية الأولية، وكل الجمعيات الأهلية التي تساعد في متابعة هذا الملف الإنساني.

ونؤكد أن البلديات تبقى خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الأزمة، فهي التي تتحمل العبء الأكبر في المتابعة اليومية على الأرض. لذلك طالبنا بتسريع دفع المستحقات والمساعدات المطلوبة للبلديات من قبل وزارة المالية كي تتمكن من الاستمرار في أداء دورها.

ختامًا، نؤكد أن هدفنا الأساسي يبقى دعم صمود أهلنا، وتأمين الخدمات الأساسية الاجتماعية والصحية، إلى حين عودة الاستقرار وعودة الجميع إلى حياتهم الطبيعية."

سفير استراليا 

واستقبل الرئيس سلام سفير أستراليا في لبنان Andrew Barnes  في زيارة وداعية بعد انتهاء مهمته الديبلوماسية في لبنان.
مواضيع ذات صلة
سلام عقد اللقاء الوزاري الدوري لمتابعة التطورات السياسية وخطة الاستجابة لمتطلبات النزوح والإغاثة.. واستقبل اتحاد نقابات الافران
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 17:22:44 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام عقد إجتماعاً مع محافظ بيروت لمتابعة التحضير لفتح مراكز إيواء إضافية
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 17:22:44 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع وزاري في السرايا برئاسة سلام لمتابعة التطورات وملف النزوح
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 17:22:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الوزراء يتابعون أوضاع النازحين: تأمين المازوت والغذاء واستمرارية فتح مراكز الإيواء
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 17:22:44 Lebanon 24 Lebanon 24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:18 | 2026-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:15 | 2026-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:12 | 2026-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:02 | 2026-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:01 | 2026-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:18 | 2026-03-16
Lebanon24
11:15 | 2026-03-16
Lebanon24
11:12 | 2026-03-16
Lebanon24
11:02 | 2026-03-16
Lebanon24
11:01 | 2026-03-16
Lebanon24
11:01 | 2026-03-16
