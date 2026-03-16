محافظ الجنوب بحث مع مرجان في تعزيز الاستجابة الإغاثية في صيدا

استقبل محافظ الجنوب في مكتبه في سرايا الحكومية، رئيس جمعية "إنسان " و"مؤسسة الخيرية" الصيدلي عمر مرجان، مع وفد ضمّ عددًا من أعضاء الجمعية والمؤسسة، حيث جرى عرضٌ مفصل للواقع الإغاثي والإنساني في مدينة صيدا في ظل تداعيات العدوان المستمر.







وتناول اللقاء، وفق بيان، الجهود التي تبذلها جمعية "إنسان الغد" ومؤسسة مرجان منذ بداية العدوان، ولا سيما في مجال دعم العائلات النازحة والعائلات الصيداوية المتضررة، من خلال تأمين المساعدات الصحية والغذائية وتقديم الخدمات الإغاثية الضرورية، في محاولة للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.







كما بحث الجانبان في سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين المحافظة والجمعية والمؤسسة، بما يسهم في توحيد الجهود وتوسيع مظلة الدعم للأهالي، في ظل الظروف المعيشية والإنسانية الصعبة التي تمر بها المدينة والبلاد عمومًا.



