لبنان
خلافاً للقانون.. كيف مُنحت إجازة استيراد لجهة غير مختصة؟ النقابة تطالب بالتحقيق
Lebanon 24
16-03-2026
|
09:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت
الهيئة العامة
لنقابة مستوردي ومصدّري الخضر والفاكهة في
لبنان
اجتماعاً برئاسة النقيب نعيم صالح خليل في
مكتب النقابة
بالحمرا، خصص للتداول في أزمة نقص كميات البطاطا
المصرية
في
الأسواق المحلية
والقرارات الصادرة عن
وزارة الزراعة
بهذا الشأن.
واتهمت النقابة، في بيان عقب الاجتماع، وزارة الزراعة بحصر كمية الاستيراد بـ 25 ألف طن فقط تحت ذريعة حماية المزارع، رغم تحذيرات النقابة المسبقة بأن هذه الكمية غير كافية لسد احتياجات السوق.
وكشف البيان عن منح إجازات استيراد وُزعت دون قرار واضح ولخدمة "مصالح شخصية"، مشيراً إلى أن
وزير الزراعة
رفض مراراً السماح بزيادة الاستيراد قبل أن تُمنح إجازة استيراد لنقابة مزارعي البطاطا في
البقاع
، وهو ما اعتبرته النقابة مخالفة قانونية لكون الأخيرة لا تتعاطى أعمال التجارة، ودليلاً على إقصاء النقابة الشرعية للتجار والمستوردين.
واستنكرت الهيئة ما يحصل داخل أروقة وزارة الزراعة، مطالبة بفتح تحقيق رسمي فيما جرى. كما دعت إلى إلغاء أسلوب الإجازات مستقبلاً والعودة إلى اعتماد "الرزنامة الزراعية" المدروسة، كخيار وحيد لضمان حماية حقوق المزارعين والمستهلكين على حد سواء بعيداً عن المصالح الخاصة.
مواضيع ذات صلة
الشرطة الإسرائيلية: نعمل مع الجهات المختصة على إزالة بنى تحتية وبناء غير قانوني في كفر عقب
Lebanon 24
الشرطة الإسرائيلية: نعمل مع الجهات المختصة على إزالة بنى تحتية وبناء غير قانوني في كفر عقب
16/03/2026 19:50:07
16/03/2026 19:50:07
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة المالكين: المحاكم المختصّة المرجعية الوحيدة لبتّ مسألة سريان القانون واحتساب مهلِه
Lebanon 24
نقابة المالكين: المحاكم المختصّة المرجعية الوحيدة لبتّ مسألة سريان القانون واحتساب مهلِه
16/03/2026 19:50:07
16/03/2026 19:50:07
Lebanon 24
Lebanon 24
المكتب الإعلامي لحكومة دبي: الجهات المختصة تؤكد سقوط طائرتين مُسيّرتين في محيط مطار دبي الدولي
Lebanon 24
المكتب الإعلامي لحكومة دبي: الجهات المختصة تؤكد سقوط طائرتين مُسيّرتين في محيط مطار دبي الدولي
16/03/2026 19:50:07
16/03/2026 19:50:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب أبوظبي الإعلامي: الجهات المختصة تعاملت مع حادثين نتيجة سقوط شظايا على موقعين عقب اعتراض ناجح
Lebanon 24
مكتب أبوظبي الإعلامي: الجهات المختصة تعاملت مع حادثين نتيجة سقوط شظايا على موقعين عقب اعتراض ناجح
16/03/2026 19:50:07
16/03/2026 19:50:07
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
آخر تصريح من ترامب عن "حزب الله".. إليكم ما قاله
Lebanon 24
آخر تصريح من ترامب عن "حزب الله".. إليكم ما قاله
13:35 | 2026-03-16
16/03/2026 01:35:45
Lebanon 24
Lebanon 24
عدد النازحين يتجاوز المليون.. هذه آخر أرقام "إدارة الكوارث"
Lebanon 24
عدد النازحين يتجاوز المليون.. هذه آخر أرقام "إدارة الكوارث"
13:10 | 2026-03-16
16/03/2026 01:10:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ميرتس يحذّر إسرائيل: العملية البرية في لبنان "خطأ" كبير
Lebanon 24
ميرتس يحذّر إسرائيل: العملية البرية في لبنان "خطأ" كبير
13:06 | 2026-03-16
16/03/2026 01:06:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أسرار عن كمال جنبلاط في ذكرى اغتياله.. ماذا قال أمام حافظ الأسد؟
Lebanon 24
أسرار عن كمال جنبلاط في ذكرى اغتياله.. ماذا قال أمام حافظ الأسد؟
13:00 | 2026-03-16
16/03/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تركيا تدين العمليات البرية الإسرائيلية في لبنان وتحذر من كارثة إنسانية جديدة
Lebanon 24
تركيا تدين العمليات البرية الإسرائيلية في لبنان وتحذر من كارثة إنسانية جديدة
12:39 | 2026-03-16
16/03/2026 12:39:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نجل نائب يُطلق النار على شخص
Lebanon 24
نجل نائب يُطلق النار على شخص
16:59 | 2026-03-15
15/03/2026 04:59:39
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيديّ الفطر والبشارة (صور)
Lebanon 24
إقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيديّ الفطر والبشارة (صور)
07:58 | 2026-03-16
16/03/2026 07:58:05
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الجمهورية يفاجئ الاحزاب
Lebanon 24
رئيس الجمهورية يفاجئ الاحزاب
02:15 | 2026-03-16
16/03/2026 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قد يُجبر عليه لبنان.. تقريرٌ لافت!
Lebanon 24
هذا ما قد يُجبر عليه لبنان.. تقريرٌ لافت!
15:00 | 2026-03-15
15/03/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"كهرباء لبنان" منزعجة من "لبنان ٢٤"
Lebanon 24
"كهرباء لبنان" منزعجة من "لبنان ٢٤"
16:43 | 2026-03-15
15/03/2026 04:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
13:35 | 2026-03-16
آخر تصريح من ترامب عن "حزب الله".. إليكم ما قاله
13:10 | 2026-03-16
عدد النازحين يتجاوز المليون.. هذه آخر أرقام "إدارة الكوارث"
13:06 | 2026-03-16
ميرتس يحذّر إسرائيل: العملية البرية في لبنان "خطأ" كبير
13:00 | 2026-03-16
أسرار عن كمال جنبلاط في ذكرى اغتياله.. ماذا قال أمام حافظ الأسد؟
12:39 | 2026-03-16
تركيا تدين العمليات البرية الإسرائيلية في لبنان وتحذر من كارثة إنسانية جديدة
12:36 | 2026-03-16
اتحاد بلديات كسروان–الفتوح: نحن "الضامن" للأمن والخدمات في هذه المرحلة
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
16/03/2026 19:50:07
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
16/03/2026 19:50:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
16/03/2026 19:50:07
Lebanon 24
Lebanon 24
