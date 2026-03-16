لقاءات العماد هيكل: دعم "الجيش" في الجنوب يتصدّر المشهد وسط الظروف الاستثنائية

استقبل العماد رودولف هيكل في مكتبه باليرزة السفير الأسترالي أندرو بارنز على رأس وفد، في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه في .



كما استقبل وفداً من البطريركية ، ممثلاً الكاردينال البطريرك ، ضم النائبين البطريركيين المطران الياس نصار والمطران أنطوان عوكر، اللذين أكدا ضرورة التفاف اللبنانيين حول الجيش والمؤسسات العسكرية والأمنية، معربين عن تقديرهم العميق لتضحيات الجيش، وشددا على أهمية حضوره في البلدات الجنوبية ودعم صمود الأهالي في ظل الظروف الاستثنائية.



من جهة أخرى، التقى العماد هيكل النائب هاشم مع وفد من بلدة شبعا – حاصبيا، حيث أعرب الوفد عن تقديرهم لجهود الجيش في البلدة وجوارها ووقوفه إلى جانب الأهالي في هذه المرحلة الصعبة.





