عدد النازحين يتجاوز المليون.. هذه آخر أرقام "إدارة الكوارث"

أعلنت وحدة إدارة مخاطر في رئاسة ، في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد المسجلين ذاتياً بلغ 1,049,328 نازحاً، بينما وصل العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء إلى 132,742.

كما أشارت الوحدة إلى ارتفاع حصيلة إلى 886 والجرحى إلى 2,141.

وأعلنت غرفة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة ، في تقريرها اليومي الصادر اليوم الاثنين 16 آذار 2026، أن العدد الإجمالي للنازحين في المحافظة بلغ 10,289 فرداً، موزعين على 2,685 عائلة.



وأوضح التقرير توزيع النازحين كالتالي:



- خارج مراكز الإيواء: 9,149 فرداً، ضمن 2,382 عائلة.



- داخل مراكز الإيواء: 1,140 فرداً، ضمن 303 عائلات، موزعين على 21 مركز إيواء، منها 17 مركزاً وصلت إلى قدرتها الاستيعابية القصوى.



وقد توزع النازحون في مراكز الإيواء والمجتمعات المضيفة على بلدات: أكروم، البربارة، البرج، البيرة، التليل، الحاكور، الحميرة، الحوشب، الحويش، الحيصة، ، الدوسة وبغدادي، الزواريب، الشيخ طابا، الشيخ محمد، العيون، القبيات، القرنة، القليعات، الكواشرة، الكويخات، المجدل، المحمرة، المقيطع قعبرين كفرملكي وتل حياة، المنصورة، النفيسة، النورة، إيلات، ببنين، برج العرب، برقايل، بزال، بزبينا، بقرزلا، بيت أيوب، بيت غطاس، بيت يونس، بينو، تكريت، تل إندي، تل حميرة، تلبيرة، تلعباس الشرقي، تلعباس ، جبرايل، جديدة القيطع، حبشيت، حرار، حلبا، خربة الجرد، خريبة الجندي، دوير عدوية، ديردلوم، رحبة، زوق الحصنية، سفينة الدريب، سفينة القيطع، شان، شدرا، شربيلا، عدبل، عكار العتيقة، عمار البيكات، عندقت، عيات، عيدمون، عين الذهب، عين الزيت، عين يعقوب، فنيدق، قبعيت، قبولا، قرحا، كروم عرب، كفرتون، مارتوما، مجدلا، مشتى حسن، مشتى حمود، مشحا، مشمش، منيارة، نهر البارد، ووادي الجاموس.



وخصصت الغرفة رقمي الهاتف 79/303470 و79/303476 للتواصل، مشيرة إلى أن الخط الساخن استقبل اليوم 126 اتصالاً.