جديد عمليات "حزب الله".. قصفٌ بالصواريخ وإسقاط طائرة مُسيّرة

أعلن " "، مساء الإثنين، تنفيذ سلسلة عمليات جديدة ضد أهدافٍ إسرائيليّة.



وتحدث "الحزب" عن استهداف تجمعٍ لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة زرعيت بصليةٍ صاروخيّة، فيما أعلن إسقاط مُسيرة من نوع "هيرمز 450" في أجواء مدينة ، بينما قصف تجمعاً لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة شوميرا بصليةٍ صاروخيّة.

أيضاً، استهدف العدو بصلية صاروخية وبسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة مستوطنة المُحتلة، فيما قصف تجمعاً لآليات وجنود جيش العدو في مشروع في بصليةٍ صاروخيّة.



وقصف "الحزب" تجمعاً لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند تلة الخزان في بلدة عند الحدود بقذائف المدفعيّة، فيما قصف أيضاً الموقع المستحدث في جبل الباط في بلدة الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.



