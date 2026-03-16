بصليات صاروخية.. هذا ما استهدفه حزب الله فجر اليوم

أعلن ان عناصره استهدفوا اليوم الثلاثاء تجمعًا لجنود الجيش في جديدة ، وجنوب بلدة مارون الراس الحدوديّة، وتجمّعًا لجنود الجيش الإسرائيليّ في موقع العاصي مقابل بلدة ميس الجبل، وتجمّعًا لجنود الجيش الإسرائيليّ في تلة الحمامص جنوب ، وآخر في مستوطنة مسكاف عام بصليات صاروخية،

كما استهدف عناصر الحزب دبّابة ميركافا في مشروع بصاروخ موجّه، حيث سارع الجيش الاسرائيلي الى سحب خسائره تحت غطاء دخانيّ كثيف، فعاجله عناصر الحزب بالقذائف المدفعيّة. واستهدفوا ايضاً دبّابة ميركافا ثانية في منطقة مشروع الطيبة بصاروخ موجّه وأصابوها إصابة مباشرة، ليرتفع عدد الدبّابات المستهدفة إلى 5 منذ ليل أمس.



