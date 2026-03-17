تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

" الحزب" على طريق غزة: خيار الانتحار!

Lebanon 24
17-03-2026 | 00:01
A-
A+
الحزب على طريق غزة: خيار الانتحار!
الحزب على طريق غزة: خيار الانتحار!
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب طوني عيسى في" الجمهورية":،المصير الميداني لـ «الحزب» بات اليوم مرآة لمصير «حماس»، وكما رفضت إسرائيل كل الحلول الوسط في غزة ليتاح لها أن تحقق سيطرتها الأمنية المطلقة، يبدو أنها قررت عدم الركون إلى وقف النار في لبنان، إلا بعد تحويل جنوبه إلى «المنطقة العازلة»، التي ربما يسهل لاحقاً قضمها جغرافياً وأمنياً، وسط إرباك دولي وعربي ولبناني كامل.
في غزة، تسعى إسرائيل إلى فرض مستقبل لا وجود فيه لـ «حماس». وفي لبنان، بدأت تظهر ملامح مستقبل يُراد رسمه بالقوة: دولة يذوب قرارها في الإرادة المرسومة للإقليم، وجغرافياً جنوبية تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية، وربما السياسية والاقتصادية لاحقاً. وأما عودة الأهالي - إلى الركام - فتبدو أمراً مشكوكاً فيه. وفي الواقع، سيكون أهل الجنوب هم الرهينة التي تستعملها إسرائيل لفرض خياراتها على «الحزب» ولبنان.
انتهى زمن الكلام: فإما استعادة زمام المبادرة السيادية فوراً وإيقاف هذا المسار الانتحاري، وإما القبول بـ «لبنان مبتور»، لا يعرف أي اتجاه يسلكه في المستقبل. هذا اللبنان الذي سيضيع في غبار حرب كان الجميع يرى كارثيتها، ومع ذلك اختاروا السير نحوها بملء إرادتهم أو انكفأوا عن الاضطلاع بأدوارهم الإنقاذية.    
وكتب معروف الداعوق في" اللواء": لم يكن بالامر السهل، مشاركة حزب الله، بالحرب التي تشنّها الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل على النظام الايراني، وإن كانت الحجة المعلنة، الثأر لاغتيال مرشد الثورة الاسلامية علي خامنئي والقيادة الايرانية مجتمعة هذه المرة، او حتى إلصاق هذه المشاركة بالحرس الثوري الايراني، الذي تلقَّى على مسؤوليته اشعال وادارة هذه المواجهة العسكرية غير المتكافئة مع إسرائيل، وفي الدليل اعداد المسؤولين والمستشارين الايرانيين، الذين استهدفتهم الضربات الإسرائيلية المتتالية في العاصمة والضواحي.
ان زجّ الحزب لبنان وشعبه ونفسه، بحرب مدمِّرة تتجاوز حساباته وقدراته وحتى امكانية الخروج منها بالحد الادنى من الخسارة الكارثية التي لحقت به جراء حرب «الإسناد»، وكان الاجدى له البقاء خارج هذه الحرب، كما فعل حلفاؤه الحوثيون، الذين اتعظوا من الضربات الإسرائيلية والاميركية الموجعة التي تلقوها سابقا، وبقوا على الحياد هذه المرة حفاظاً على ما تبقَّى لهم من مواقع جغرافية وسياسية في اليمن، والأخذ بعين الاعتبار ضعضعة وضعف النظام الايراني جراء الحرب المدمِّرة ضده، وهو آخر نظام يدعم الحزب بعد زوال نظام حليفه السابق بشار الاسد. المخاطر غير المحسوبة لا تقتصر على ما يتعرض له الحزب بالعناصر والمعدات، بل ما يتسبب به للبنان ككل، من خسائر بأرواح المدنيين والأطفال ودمار القرى والبلدات والمدن في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت وتهجير ما يقارب المليون مواطن منها الى الداخل اللبناني، واستدراج احتلال إسرائيل لأراضٍ واسعة جنوباً، كانت محررة من قبل، وهو ما يهدِّد وحدة واستقرار وسلامة لبنان واللبنانيين على حدٍّ سواء.  
 
الولايات المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

المستقبل

حزب الله

الجمهوري

الاميركي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-03-17
Lebanon24
00:27 | 2026-03-17
Lebanon24
23:56 | 2026-03-16
Lebanon24
23:53 | 2026-03-16
Lebanon24
23:48 | 2026-03-16
Lebanon24
23:44 | 2026-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24