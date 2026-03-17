مطر يبارك الاعتراف ببرنامج اللغة العربية في جامعة طرابلس

كتب النائب ايهاب مطر عبر حسابه على منصة "اكس": "نبارك لجامعة قرار الاعتراف ببرنامج الإجازة في وآدابها في كلّية الآداب والعلوم الإنسانية، وذلك بعد تأخير دام قرابة أربع سنوات. إنّه خبر سار جدًا ويُطمئن الطلاب والطالبات، لأنّه يضمن مستقبلهم الأكاديمي مع جامعة تستحقّ هذا الإنجاز بجدارة. إنّ دعمنا المستمر لمؤسساتنا التعليمية، خصوصًا في طرابلس والشمال، هو واجب دائم تحقّق بتعاوننا المشترك نحو هدف واحد، وهو لا ينتظر الشكر، بل يتطلّب متابعة مستمرة نحن مستعدون لها دائمًا، ونأمل أنْ يتبعه اعترافات مماثلة لبرامج وكلّيات واختصاصات أُخرى .





وفي الختام، نتوجّه بالشكر إلى الدكتور رأفت محمّد ، ووزيرة التربية ريما كرامي، وكلّ من ساهم في تحقيق هذا الاعتراف الذي طال انتظاره، مع تمنّياتنا للجميع بالتوفيق".

