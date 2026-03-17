الخارجية الاردنية تؤكد دعم لبنان: لوقف فوري للاعتداءات الإسرائيلية وتنفيذ القرار 1701

‏دان اليوم الاعتداءات المتواصلة على الجمهورية الشقيقة، والتوغّل البرّيِّ في ؛ خرقًا فاضحًا لسيادة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيدًا خطيرًا يهدّد أمن المنطقة واستقرارها.



وأكّدت وشؤون المغتربين في بيان" ضرورةَ وقفِ الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بشكلٍ فوريٍّ، وانسحاب القوات الإسرائيلية الكامل من أراضيه، والالتزام الكامل بتنفيذ قرار ١٧٠١ بكافة بنوده، بما يضمن تمكين مؤسسات من القيام بواجباتها".





وشدّدت الوزارة على "وقوف الأردن المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه، ودعم جهود في فرض سيطرتها على كلّ الأراضي اللبنانية وإعادة تفعيل مؤسّساتها الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة".



‏وطالبت الوزارة " بتحمّل مسؤولياته وإلزام احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف كافة اعتداءاتها على لبنان، للحؤول دون اتساع رقعة الصراع وتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية".

