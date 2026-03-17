تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الخارجية الاردنية تؤكد دعم لبنان: لوقف فوري للاعتداءات الإسرائيلية وتنفيذ القرار 1701

Lebanon 24
17-03-2026 | 07:44
A-
A+

facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
‏دان الأردن اليوم الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الجمهورية اللبنانية الشقيقة، والتوغّل البرّيِّ الإسرائيلي في جنوب لبنان؛ خرقًا فاضحًا لسيادة لبنان والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيدًا خطيرًا يهدّد أمن المنطقة واستقرارها.

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان" ضرورةَ وقفِ الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بشكلٍ فوريٍّ، وانسحاب القوات الإسرائيلية الكامل من أراضيه، والالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن ١٧٠١ بكافة بنوده، بما يضمن تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية من القيام بواجباتها".


وشدّدت الوزارة على "وقوف الأردن المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه، ودعم جهود الحكومة اللبنانية في فرض سيطرتها على كلّ الأراضي اللبنانية وإعادة تفعيل مؤسّساتها الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة".

‏وطالبت الوزارة المجتمع الدولي" بتحمّل مسؤولياته وإلزام إسرائيل احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف كافة اعتداءاتها على لبنان، للحؤول دون اتساع رقعة الصراع وتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية".
الحكومة اللبنانية

الدولة اللبنانية

المجتمع الدولي

وزارة الخارجية

مجلس الأمن

جنوب لبنان

الإسرائيلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:40 | 2026-03-17
Lebanon24
11:32 | 2026-03-17
Lebanon24
11:30 | 2026-03-17
Lebanon24
11:10 | 2026-03-17
Lebanon24
11:06 | 2026-03-17
Lebanon24
11:03 | 2026-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24