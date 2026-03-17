حاكم مصرف لبنان يغادر إلى فرنسا استعدادًا لاجتماعات صندوق النقد

توجه حاكم كريم سعيد يرافقه نوابه إلى ، للمشاركة في سلسلة من جلسات العمل رفيعة المستوى التي ينظمها مصرف . وتجمع هذه الاجتماعات كبار مسؤولي المكلفين بملف لبنان، إضافة إلى وزيري المالية والاقتصاد في لبنان.



وأشار بيان لوحدة الاعلام والعلاقات العامة في مصرف لبنان، الى أن "عقد هذا الاجتماع العملي في بمبادرة من مصرف لبنان، وذلك تحضيرا للاجتماعات الربيعية لصندوق المقررة في شهر نيسان، بهدف دفع النقاشات قدما حول أجندة الإصلاحات المالية والاقتصادية في لبنان. وستتناول هذه الجلسات مجموعة من الأساسية، بما في ذلك المبادرات التشريعية، والإصلاحات الهيكلية، والأطر التنظيمية اللازمة لدعم الاستقرار المالي وتعزيز التعافي الاقتصادي".



ولفت البيان الى أن الاجتماع "سيسلَط الضوء أيضا على التدابير الاحترازية التي ينبغي أن يعتمدها كل من مصرف لبنان والحكومة خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي، وذلك بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز صلابة النظام المالي. وتعقد هذه الاجتماعات في مكاتب المستشار المالي لمصرف لبنان في باريس، الذي يتولى تسهيل وتنظيم النقاشات التقنية. ويرى مصرف لبنان في جزءا من جهوده المستمرة لتعزيز الحوار البناء مع الشركاء الدوليين والسلطات ، دعما لمسار متماسك وموثوق نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وهو أمر تشتد الحاجة إليه، لا سيما في هذه الأوقات الصعبة".

