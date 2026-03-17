لبنان

حاكم مصرف لبنان يغادر إلى فرنسا استعدادًا لاجتماعات صندوق النقد

Lebanon 24
17-03-2026 | 09:26
توجه حاكم مصرف لبنان كريم سعيد يرافقه نوابه إلى فرنسا، للمشاركة في سلسلة من جلسات العمل رفيعة المستوى التي ينظمها مصرف لبنان. وتجمع هذه الاجتماعات كبار مسؤولي صندوق النقد الدولي المكلفين بملف لبنان، إضافة إلى وزيري المالية والاقتصاد في لبنان.

وأشار بيان لوحدة الاعلام والعلاقات العامة في مصرف لبنان، الى أن "عقد هذا الاجتماع العملي في باريس بمبادرة من مصرف لبنان، وذلك تحضيرا للاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي المقررة في شهر نيسان، بهدف دفع النقاشات قدما حول أجندة الإصلاحات المالية والاقتصادية في لبنان. وستتناول هذه الجلسات مجموعة من القضايا الأساسية، بما في ذلك المبادرات التشريعية، والإصلاحات الهيكلية، والأطر التنظيمية اللازمة لدعم الاستقرار المالي وتعزيز التعافي الاقتصادي".

ولفت البيان الى أن الاجتماع "سيسلَط الضوء أيضا على التدابير الاحترازية التي ينبغي أن يعتمدها كل من مصرف لبنان والحكومة خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي، وذلك بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز صلابة النظام المالي. وتعقد هذه الاجتماعات في مكاتب المستشار المالي لمصرف لبنان في باريس، الذي يتولى تسهيل وتنظيم النقاشات التقنية. ويرى مصرف لبنان في هذه المبادرة جزءا من جهوده المستمرة لتعزيز الحوار البناء مع الشركاء الدوليين والسلطات اللبنانية، دعما لمسار متماسك وموثوق نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وهو أمر تشتد الحاجة إليه، لا سيما في هذه الأوقات الصعبة".
وزيرا المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان إلى باريس للقاء صندوق النقد
تقدّم ملموس و"أجواء إيجابية" في اجتماعات لبنان مع صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي: هدف زيارة بعثتنا للبنان هو تعزيز استراتيجية إعادة هيكلة القطاع المصرفي
أوضاع المصارف والانتظام المالي والإصلاحات الهيكلية بين البساط ووفد صندوق النقد الدولي
