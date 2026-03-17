تحذير إسرائيليّ: هذا ما قد يقوم به "حزب الله" في الساعات المُقبلة

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، إنّه "خلال الساعات الأخيرة، تمّ رصد استعدادات متزايدة في صفوف " " لاطلاق رشقات صاروخية باتجاه الأراضي الاسرائيلية خلال الساعات المقبلة".



وأضاف في بيان: "يعمل الجيش الإسرائيليّ على إحباط أنشطة "حزب الله". وتبقى منظومة الدفاع الجوي وقوات الجيش المنتشرة على الحدود في حالة استعداد ويقظة وجاهزية تامة على الصعيدين الهجومي والدفاعي".



وختم قائلاً: "يطلب الجيش الإسرائيلي من الجمهور الحفاظ على اليقظة والالتزام بتعليمات ".

Advertisement