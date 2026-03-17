إخماد حريق مستودعات شركة "باندابلاست".. وتنويه بجهود الدفاع المدني والجيش

Lebanon 24
17-03-2026 | 13:28
إخماد حريق مستودعات شركة باندابلاست.. وتنويه بجهود الدفاع المدني والجيش
تحوّل الحريق الذي اندلع في أحد مستودعات شركة "باندابلاست" إلى مشهد تضامن واسع، بعدما نجحت جهود الإطفاء والدعم الميداني في حماية العاملين ومنع تسجيل أي إصابات.

وأوضحت الشركة أن الحريق نجم عن احتكاك كهربائي، مشيرة إلى أن أكثر من 11 آلية شاركت في عمليات الإخماد التي انتهت بالسيطرة على النيران. كما أثنت على أداء فرق الدفاع المدني في البقاع بقيادة العميد الركن عماد خريش، وعلى مساهمة الجيش اللبناني في دعم المهمة وتسريع احتواء الحريق.

ولفتت إلى أن موقع الحادث شهد حضوراً داعماً من النائب ميشال ضاهر وعقيلته، إلى جانب ممثلين عن قطاعات صناعية وزراعية وفعاليات سياسية واقتصادية ورؤساء بلديات ومخاتير، فضلاً عن اتصالات تضامن من جمعية الصناعيين وجمعية السيدات القياديات.

كما شكرت الشركة أهالي المنطقة وأصحاب صهاريج المياه وشباب البلدة الذين ساندوا فرق الإطفاء، مؤكدة في ختام بيانها أن سلامة العاملين تبقى الأولوية، بالتوازي مع الحرص على استمرار العمل. 
