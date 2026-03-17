تيمور جنبلاط: النازح "جزء منا" وحماية الدولة والجيش أولوية

استقبل رئيس أساقفة للموارنة، المطران بولس عبد الساتر، رئيس كتلة "اللقاء " النائب تيمور ، على رأس وفد نيابي وحزبي ضم النواب مروان حمادة، وهادي أبو الحسن، وفيصل الصايغ، ووائل أبو فاعور، وأمين السر العام للحزب التقدمي ظافر ناصر، ومستشار المحامي حسام حرب.



وأوضح النائب مروان حمادة عقب اللقاء أن الجولة تهدف إلى الحفاظ على الموحد واسترجاع سيادته ودعم سلطاته الدستورية، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية والحكومة.

وأعلن تأييد الكتلة لمبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بالتفاوض، مع إبداء ملاحظات حول ميثاقيتها، مشدداً على أولوية حماية السلم الأهلي واحتضان من الجنوب في مختلف المناطق .



من جانبه، ركز النائب تيمور ضرورة حسن الاحتضان الوطني للمهجرين باعتبارهم جزءاً أصيلاً من النسيج اللبناني، مؤكداً أن هذه اللقاءات مع المرجعيات السياسية والروحية تسعى للإبقاء على مؤسسات الدولة والجيش والوحدة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة.



