لبنان

تيمور جنبلاط: النازح "جزء منا" وحماية الدولة والجيش أولوية

Lebanon 24
17-03-2026 | 14:58
تيمور جنبلاط: النازح جزء منا وحماية الدولة والجيش أولوية
تيمور جنبلاط: النازح جزء منا وحماية الدولة والجيش أولوية photos 0
استقبل رئيس أساقفة بيروت للموارنة، المطران بولس عبد الساتر، رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، على رأس وفد نيابي وحزبي ضم النواب مروان حمادة، وهادي أبو الحسن، وفيصل الصايغ، ووائل أبو فاعور، وأمين السر العام للحزب التقدمي ظافر ناصر، ومستشار رئيس الحزب المحامي حسام حرب.

وأوضح النائب مروان حمادة عقب اللقاء أن الجولة تهدف إلى الحفاظ على لبنان الموحد واسترجاع سيادته ودعم سلطاته الدستورية، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية والحكومة.
 
وأعلن تأييد الكتلة لمبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بالتفاوض، مع إبداء ملاحظات حول ميثاقيتها، مشدداً على أولوية حماية السلم الأهلي واحتضان النازحين من الجنوب في مختلف المناطق اللبنانية.

من جانبه، ركز النائب تيمور جنبلاط على ضرورة حسن الاحتضان الوطني للمهجرين باعتبارهم جزءاً أصيلاً من النسيج اللبناني، مؤكداً أن هذه اللقاءات مع المرجعيات السياسية والروحية تسعى للإبقاء على مؤسسات الدولة والجيش والوحدة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة.

