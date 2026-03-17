غارات عنيفة من الجنوب إلى البقاع.. عمليات "خيبر1" انطلقت ونتنياهو يأمر باغتيال قيادات "حزب الله"

يشهد تصعيداً ميدانياً واسعاً مع استمرار الغارات على مناطق جنوبية وبقاعية عدة، واتساع بنك الأهداف ليشمل النبطية والغازية والقرعون وعلو بعلبك، بالتوازي مع إعلان " " إطلاق عمليات "خيبر 1" التي طالت قواعد عسكرية ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة برشقات صاروخية ومسيّرات انقضاضية، فيما زاد التهديد المنسوب إلى مبنى في منطقة الجناح في من منسوب القلق في الداخل اللبناني.

وسبق انطلاق عملية "خيبر 1" رسالة وجهها الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إلى مقاتليه، قال فيها إن الحزب يخوض معركة "الدفاع المشروع" ضمن المواجهة الجارية، مؤكداً أن هدفه يتمثل في "تحرير الأرض" وحماية لبنان.



وأضاف قاسم أنهم يواجهون ما وصفها بـ"الهجمات الإسرائيلية" والدعم الأميركي والغربي، إلى جانب ما اعتبره "تراجعاً" من بعض الأطراف.



وأكد قاسم أن خيار المواجهة، بحسب تعبيره، أظهر "تماسك" الحزب وأنصاره، مشيداً بصبرهم والتزامهم. وحدد الأمين العام للحزب رؤيته للحل، والتي تقضي بوقف العمليات العسكرية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي ، والإفراج عن الأسرى، إضافة إلى عودة السكان إلى قراهم وبلداتهم.





وجاءت التعليمات الجديدة في أعقاب الهجمات الصاروخية المزدوجة من لبنان وإيران، في مؤشر على نية تصعيد عمليات الاغتيال خلال المرحلة المقبلة.



غارات واسعة ومحاولات تقدم في الجنوب



يتواصل التصعيد الإسرائيلي على لبنان مع اتساع رقعة الغارات والقصف، من الطيبة والخيام والنبطية إلى الغازية وبعلبك والقرعون وبرج قلاويه، وسط محاولات تقدم عند الأحياء الجنوبية لبلدة الطيبة بعد تدمير 5 دبابات ميركافا فجراً في مشروع الطيبة.



وامتدت الغارات إلى طيرحرفا وكفرا وأنصار وعبا وأطراف النبطية الفوقا وعرمتى وشقرا وبرعشيت ووادي السلوقي والحجير وأطراف مجدل سلم وقبريخا، إضافة إلى القنطرة ومدينة الخيام وبيت ياحون وزفتا ومحيط بعلبك والقرعون وبرج قلاويه. كما استهدفت بلدة الكفور قرب مركز للجيش.



النبطية تحت النار



في النبطية، أظهرت مشاهد مصوّرة تضرر مستشفى الحكومي جراء غارة إسرائيلية، فيما أفادت المعلومات بأن غارة استهدفت المنطقة قرب قصر العدل ومركز الدفاع المدني، ما أدى إلى إصابات طفيفة في صفوف فريق الدفاع المدني اللبناني.



كما استهدفت مسيّرة سيارة قرب حي المسلخ في النبطية.



شهداء وجرحى في الغازية والغسانية



أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن غارة على بلدة الغازية في قضاء صيدا أسفرت عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة 5 آخرين، فيما سُجل جرحى في غارة ثانية استهدفت الغسانية.



تهديد إسرائيلي يرفع التوتر في بيروت



انتشرت عبر مواقع التواصل رسالة منسوبة لجهات إسرائيلية تتضمّن تهديداً بإخلاء مبنى في منطقة الجناح في بيروت، بذريعة رصد تواجد عناصر تابعة لـ"حزب الله" داخله، مع تحذير من استهدافه خلال الساعات أو الأيام المقبلة.



وبحسب معلومات " " نقلاً عن مصدر أمني، فإن هذا التهديد صحيح، ما رفع منسوب القلق في المنطقة واستدعى التعامل بأقصى درجات الحذر.



غارة على بعلبك



وشنّ الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، غارة على علو بعلبك.



وبحسب مندوبة "لبنان24"، استهدفت الغارة محيط منزل رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" إبراهيم أمين السيد.



وأفيد عن وقوع إصابات، فيما تعمل فرق الإنقاذ على سحب المصابين من تحت الأنقاض.



كما أفيد عن سقوط 6 جرحى، واستشهاد طفل وطفلة.



استهداف منزل في القرعون



وشنّ العدو الإسرائيلي غارة من مسيّرة استهدفت منزلاً في القرعون.



وفي السياق، أفادت معلومات "لبنان 24" أن المنزل المستهدف يعود للقيادي في الجماعة الإسلامية يحيى الحلاق.



"خيبر 1".. رشقات صاروخية ومسيّرات



في المقابل، أعلن "حزب الله" مساء اليوم انطلاق عمليات "خيبر 1".



وقال في بيان: "دفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي موجة عمليات خيبر 1 استهدف حزب الله عند الساعة 08:30 الثلاثاء 17/03/2026 قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية شمال فلسطين المحتلة بصلية صاروخية".



وفي بيان آخر، قال: "استهدفنا عند الساعة 08:30 الثلاثاء 17/03/2026 مستوطنات كريات شمونة، المطلة، المالكية، ديشون، أفيفيم، كفربلوم، راموت نفتالي، زرعيت، شتولا، إيفين مناحيم وبيت هلل بصليات صاروخية كبيرة".



كما أعلن استهداف قاعدة عميعاد شمال بحيرة طبريا، وقاعدة شمشون غرب بحيرة طبريا بصليات صاروخية، إلى جانب استهداف منظومة الدفاعات الجوية في معالوت ترشيحا بصلية صاروخية، ومستوطنة نهاريا شمال فلسطين المحتلة بسرب من المسيّرات الانقضاضية.



إنذارات واسعة في شمال إسرائيل



وشنّ "حزب الله" رشقات صاروخية كثيفة من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في عدد واسع من المناطق، مشيراً إلى أن هذه العمليات أتت تحت عنوان "خيبر 1".



وشملت الإنذارات صفد ومحيطها وميرون والجليل الأسفل، إضافة إلى شتولا وشوميراه في الجليل الغربي ومعالوت ترشيحا، فيما دوّت صفارات أخرى في صفد خشية تسلل طائرات مسيّرة.



كما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط عدد من الصواريخ في المنطقة الشمالية، مشيرة إلى أن القوات خرجت للبحث عن إصابات محتملة.



وأشارت المعلومات إلى أن أكثر من 30 صاروخاً أُطلق في هذه الرشقة. وفي تطور نوعي على مستوى الرد الإسرائيلي، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أصدرا تعليمات للجيش بـ" فوراً على كبار مسؤولي إيران وحزب الله"، دون الحاجة إلى طلب موافقة سياسية مسبقة.

تحذير إلى سكان صور

نشر الجيش الاسرائيلي انذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة.



وشمل الانذار مدينة صور والمخيمات، شبريحا، حمادية (صور)، جل البحر، زقوق المفدي، البص، معشوق، برج ، نبعا، الحوش، رشيدية، عين بعال.



وقال:" لضمان سلامتكم، اخلوا منازلكم فورا وانتقلوا شمالاً إلى ما وراء نهر الزهراني، محذرا من أي اي تحرك إلى جنوب نهر الزهراني.



