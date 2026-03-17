بيروت تحت النار.. غارات على العاصمة والجنوب وحزب الله يوسّع بنك أهدافه

يشهد التصعيد على منحى أكثر اتساعاً وخطورة، بعد ليلة صعبة، شهدت كثافة في عمليات القصف الاسرائيلية على الجنوب، تلاها فجر اليوم انتقال إلى قلب العاصمة واستهداف أحياء سكنية فيها، بالتوازي مع استمرار القصف على الجنوب والنبطية، وسقوط وجرحى ومفقودين، فيما تتواصل الإنذارات لمبانٍ في بيروت، مقابل إعلان " " سلسلة عمليات جديدة استهدفت قواعد ومستوطنات وتجمعات للجيش الإسرائيلي في وحيفا.



غارات فجرا على بيروت



ونفذ طيران العدو فجر اليوم ثلاث غارات في العاصمة بيروت، استهدفت الأولى منطقة زقاق البلاط قبالة "القرض الحسن"، فيما طالت الغارتان الثانية والثالثة منطقة البسطا التحتا - ثكنة فتح الله، حيث استهدفتا شقتين.



وعلى الأثر، عمل فوج إطفاء بيروت على إخماد الحرائق الناجمة عن الغارات، بالتوازي مع إسعاف عدد من المصابين في منطقتي زقاق البلاط والبسطا التحتا.



كما شن طيران العدو غارتين عنيفتين استهدفتا منطقتي حارة حريك والغبيري.





قصف مبنى في الباشورة

وشنّ الجيش الاسرائيلي غارة استهدفت المبنى المهدّد في الباشورة-بيروت.

وكان قد وجه جيش العدو الإسرائيلي انذارا عاجلا الى سكان منطقة الباشورة مهددا مبنى حدده في خريطة نشرها الناطق باسمه افيخاي ادرعي على منصة" إكس ".



غارات جنوبا



وشنّ الطيران الحربي الاسرائيلي فجر اليوم غارات استهدفت أولاً بلدة الشهابية، كما أغار على بلدة الغندورية، إضافة إلى غارة طالت أطراف بلدة صريفا وأخرى استهدفت بلدة العاقبية.



في السياق، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن "غارة العدو الإسرائيلي على مبنى في بلدة حبوش قضاء النبطية، أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة مواطن بجروح. لا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة بحثاً عن ثمانية مفقودين".



كما صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة جبشيت قضاء النبطية، أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد أربعة أشخاص من الجنسية ". وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن "غارتي العدو الإسرائيلي على العاصمة بيروت، أدتا في حصيلة أولية إلى استشهاد 6 مواطنين وإصابة 24 بجروح. كما تم رفع أشلاء من المكان وسيصار إلى تحديد هوية أصحابها بعد إنجاز فحوص الDNA."

كما سقط 3 شهداء، بغارة معادية على منزلهم (مجمع حجازي السكني) في بلدة قناريت - قضاء صيدا.



كما استهدف الطيران الحربي المعادي مبنى في العاقبية هو مستودع أدوية "نيو فارم"، كان العدو قد انذره.

واستهدفت الغارات فجرا جامع القائم - مفرق العباسية، قناريت، العاقبية، طريق القاطع ــ داف الشَّيخ في بلدة شبعا ــ قضاء حاصبيا، وبلدة الجميجمة.

غارة إسرائيلية استهدفت جامع القائم عند مفرق العباسية#lebanon24 pic.twitter.com/X2j11UtJId — Lebanon 24 (@Lebanon24) March 18, 2026 "حزب الله" يعلن عن عمليات جديدة



في المقابل، أعلن "حزب الله" في سلسلة بيانات جديدة أنه استهدف قاعدة عميعاد شمال بحيرة طبريا، وقاعدة شمشون غرب بحيرة طبريا بصليات صاروخية.



كما أعلن استهداف منظومة الدفاعات الجوية في معالوت ترشيحا بصلية صاروخية، ومستوطنة نهاريا شمال فلسطين المحتلة بسرب من المسيّرات الانقضاضية.



وأضاف أنه استهدف مستوطنات شوميرا وشتولا وزرعيت شمال فلسطين المحتلة بقذائف المدفعية.



وأعلن "حزب الله" أيضاً استهداف تجمّع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في محيط معتقل الخيام بصلية صاروخية.



كما أعلن استهداف تجمّع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في خربة المنارة قبالة بلدة حولا الحدودية للمرة الثانية بصلية صاروخية.



كذلك استهدف تجمّعاً لجنود جيش العدو في موقع مسكاف عام بصلية صاروخية.



وفي تصعيد إضافي، أعلن "حزب الله" استهداف قاعدة حيفا البحرية في مدينة حيفا المحتلة بصلية من الصواريخ النوعية، إضافة إلى استهداف تجمّع لجنود جيش العدو الإسرائيلي شرق معتقل الخيام بصلية صاروخية.