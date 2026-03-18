لبنان

حزب الله يفاجئ اسرائيل في المعركة البريّة

Lebanon 24
18-03-2026 | 00:09
حزب الله يفاجئ اسرائيل في المعركة البريّة
كتب محمد بلوط في" الديار": منذ اسبوعين بدأ جيش العدو الاسرائيلي بدفع عدد من فرقه والويته، من اجل التوغل في الجنوب تحت عنوان القضاء على تهديد حزب الله للمستوطنات في الجليل، واقامة منطقة عازلة لم يحدد بدقة عمقها ومساحتها.

وكالعادة، سبق وتخلل العملية البرية المستمرة قصف جوي وبري يومي، في محاولة كما حصل في الحرب السابقة، لتسهيل تقدم «القوات الاسرائيلية»، واضعاف قدرة المقاومة في التصدي لها.

ووفقا للوقائع التي سجلت منذ بدء محاولات التوغل، لم تتمكن قوات العدو من تثبيت تقدمها في ما يسمى بالخط الاول للقرى والمناطق الحدودية بسبب المقاومة التي واجهتها، وفوجئت بها وفقا للتقارير الاسرائيلية، الامر الذي جعلها تزج المزيد من الوحدات المدرعة والآلية، في محاولة لتكثيف الهجوم الناري من جهة، واحداث خروقات مؤثرة في بعض المحاور، لا سيما في القطاع الشرقي. وتقول التقارير الاسرائيلية ان هذه القوات تعتمد بعد تمهيد ناري، محاولة «التقدم الحذر المتدرج والبطيء، لتخفيف خسائرها وتفادي الوقوع في كمائن محكمة لحزب الله. وتختلف تصريحات القيادات السياسية والعسكرية الاسرائيلية حول هذه العملية البرية بين يوم وآخر. وتنقل وسائل الاعلام عن مصادر ومسؤولين للعدو، عن ان المنطقة العازلة قد تمتد الى الليطاني، ثم تتحدث في اوقات اخرى عن منطقة عازلة بعمق بضعة كيلومترات، واقامة نقاط حاكمة تصل الى 18 نقطة. وقال وزير الدفاع الاسرائيلي كاتس منذ يومين « ان الجيش يعمل بريا حاليا في لبنان، بهدف ازالة التهديدات المحدقة بسكان الجليل والشمال.

كيف تجري العملية الاسرائيلية البرية حتى الآن ؟ تقول مصادر مطلعة على الوضع الميداني، ان التوغلات الاسرائيلية متفاوتة، ففي القطاع الغربي لم تتجاوز بضعة مئات من الامتار، بينما لا تزيد في القطاع الاوسط على الكيلومترين. ويتركز الضغط الاسرائيلي في محاور القطاع الشرقي، وتحديدا على محور بلدة الخيام التي تبعد عن الحدود مع فلسطين المحتلة خمسة كيلومترات، وتعتبر ابعد نقطة للتوغلات الاسرائيلية، وهي تشهد اشتباكات عنيفة منذ ايام بين مقاتلي حزب الله والمقاومة، وقوات العدو من الفرقة 36. وهناك محور آخر في هذا القطاع يشهد ايضا مواجهات مستمرة هو محور الطيبة. وعلى المحورين خسر العدو حتى الآن عددا من الدبابات التي استهدفها المقاومون بالصواريخ الموجهة. وفي مواجهة محاولات التوغل الاسرائيلية، يعتمد مقاتلو حزب الله والمقاومة اسلوبا جديدا قديما، يختلف عن الاسلوب الذي اعتمدوه في الحرب الماضية. وتصف المصادر هذا الاسلوب بانه «الدفاع المرن غير الثابت، المعزز بحرب العصابات التي يلحق خسائر بالقوات الاسرائيلية المتقدمة، ويعمل على عدم تثبيت هذا التقدم».

وهذا الاسلوب اليوم يختلف عن اسلوب الحرب الكلاسيكية، ويعتمد على المواجهات المتحركة، ومفاجأة «القوات الاسرائيلية» الامامية والخلفية بالتحام مباشر من جهة،وقصف تجمعات العدو داخل المناطق التي توغلت فيها وفي اطراف الجليل الشمالية من جهة ثانية. وفي اسلوبها الجديد نجحت المقاومة في توجيه ضربات مباشرة «للقوات الاسرائيلية» المتحركة، واعترف العدو بمقتل جنديين واصابة آخرين، كما تعرض لخسائر اخرى جراء قصف بعض مواقعه الثابتة السابقة، المعروفة بالنقاط الخمس.  
 
مواضيع ذات صلة
هل يجر "حزب الله" اسرائيل الى حرب برية؟
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 11:37:14 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: توسيع العمليات البرية ضد حزب الله وتعزيز القوات على الجبهة الشمالية
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 11:37:14 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: حزب الله افتتح الليلة معركة ضد ⁧إسرائيل⁩ ومسؤولية التصعيد تقع عليه
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 11:37:14 Lebanon 24 Lebanon 24
سيناريوهات بعد "صواريخ حزب الله".. هل سيُعلن معركة برية؟
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 11:37:14 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-03-18
Lebanon24
05:32 | 2026-03-18
Lebanon24
05:31 | 2026-03-18
Lebanon24
05:26 | 2026-03-18
Lebanon24
05:15 | 2026-03-18
Lebanon24
05:00 | 2026-03-18
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
