لبنان

لقاء في بعلبك ينتقد غياب وزارة الشؤون الاجتماعية عن ملف النازحين

Lebanon 24
18-03-2026 | 04:35
لقاء في بعلبك ينتقد غياب وزارة الشؤون الاجتماعية عن ملف النازحين
عُقد في قاعة اتحاد بلديات بعلبك لقاء موسع ضم مسؤولين من حركة "أمل" وحزب الله، إلى جانب رؤساء اتحادات بلديات المنطقة ورؤساء بلديات ومخاتير، خُصص للبحث في أوضاع النازحين جراء العدوان الإسرائيلي، وسبل تأمين المساعدات لهم وللبلدات المستضيفة.

ونقل بسام طليس، مسؤول مكتب الشؤون البلدية المركزي في حركة "أمل"، تحيات الرئيس نبيه بري، شاكراً "كل المناطق اللبنانية التي احتضنت النازحين"، لكنه وجه انتقاداً لاذعاً إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، معتبراً أنها "غائبة عن المشهد الإنساني" ولا تقوم بدورها سوى بإحصاء الأعداد، فيما وزير الصحة يقوم بواجبه على أكمل وجه . وطالب بتكليف مجلس الجنوب بمتابعة ملف النزوح في البقاع وبعلبك الهرمل، أسوة بدوره خلال حرب الـ66 يوماً .

من جهته، شدد رئيس اتحاد بلديات بعلبك حسين رعد على أن "الدولة مسؤولة عن حماية كرامة المواطنين"، مشيراً إلى أن عدد النازحين في المنطقة تجاوز 35 ألف نازح يعيشون ظروفاً قاسية في مراكز الإيواء والمنازل، مع غياب خطة طوارئ حكومية .

وطالب المجتمعون في بيان ختامي رئيسي الجمهورية والحكومة بـ"الالتفات العاجل إلى بعلبك الهرمل والبقاع الشمالي"، وتكليف مجلس الجنوب رسمياً بمهمة الإغاثة، مؤكدين استعداد البلديات للتعاون الكامل، لكنهم حذروا من أن "صرخة الناس بدأت ترتفع من عمق المعاناة"، وأن "الغياب الحكومي لم يعد مقبولاً" .
مواضيع ذات صلة
سلام: الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية تأمين أماكن إيواء للنازحين والمواد الضرورية
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 11:41:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الشؤون الإجتماعية: تم فتح كافة المدارس والجامعات الرسمية أمام النازحين
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 11:41:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الشؤون الاجتماعية: قريبا سننشر روابط للمواطنين النازحين للتسجيل عليها مثل الحرب الاخيرة
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 11:41:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطيب يحذر من "انفجار اجتماعي مخيف" وينتقد "التخلي الرسمي" عن النازحين
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 11:41:23 Lebanon 24 Lebanon 24

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-03-18
Lebanon24
05:32 | 2026-03-18
Lebanon24
05:31 | 2026-03-18
Lebanon24
05:26 | 2026-03-18
Lebanon24
05:15 | 2026-03-18
Lebanon24
05:00 | 2026-03-18
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
