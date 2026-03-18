تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

النفّي: مرفأ بيروت جاهز لمواكبة هذه المرحلة

Lebanon 24
18-03-2026 | 05:31
A-
A+
النفّي: مرفأ بيروت جاهز لمواكبة هذه المرحلة
النفّي: مرفأ بيروت جاهز لمواكبة هذه المرحلة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفّي الجهوزية الكاملة لمواكبة المرحلة، مشيراً إلى تفعيل لجنة طوارئ داخل المرفأ منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، تضم الأجهزة الأمنية والإدارات المعنية، بهدف ضمان استمرارية العمل وتأمين خطوط الإمداد للاقتصاد الوطني، مع فتح المرفأ على مدار الساعة لتسهيل حركة البضائع بدعم من الجمارك.

ولفت إلى أن المرفأ استقبل خلال الفترة الأخيرة 69 سفينة، وتمت مناولة أكثر من 36 ألف حاوية تضم مواد غذائية وأدوية ومعدات، إضافة إلى إخراج نحو 10 آلاف حاوية، فيما ارتفعت نسبة الكشف الجمركي 35% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار أيضاً إلى استقبال آلاف الأطنان من المواد الأساسية، بينها المواشي والقمح والبطاطا والذرة والزيوت، مؤكداً أن الجهود تتركز على ضمان استمرارية العمل وتأمين حاجات السوق في ظل الظروف الاستثنائية.
Advertisement
لبنان

إقتصاد

رئيس مجلس الإدارة

الأجهزة الأمنية

مجلس الإدارة

المدير العام

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

الجمارك

Advertisement
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24