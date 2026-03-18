النفّي: مرفأ بيروت جاهز لمواكبة هذه المرحلة

أكد لمرفأ مروان النفّي الجهوزية الكاملة لمواكبة المرحلة، مشيراً إلى تفعيل لجنة طوارئ داخل المرفأ منذ بدء الاعتداءات على ، تضم والإدارات المعنية، بهدف ضمان استمرارية العمل وتأمين خطوط الإمداد للاقتصاد الوطني، مع فتح المرفأ على مدار الساعة لتسهيل حركة البضائع بدعم من .



ولفت إلى أن المرفأ استقبل خلال الفترة الأخيرة 69 سفينة، وتمت مناولة أكثر من 36 ألف حاوية تضم مواد غذائية وأدوية ومعدات، إضافة إلى إخراج نحو 10 آلاف حاوية، فيما ارتفعت نسبة الكشف الجمركي 35% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وأشار أيضاً إلى استقبال آلاف الأطنان من المواد الأساسية، بينها المواشي والقمح والبطاطا والذرة والزيوت، مؤكداً أن الجهود تتركز على ضمان استمرارية العمل وتأمين حاجات السوق في ظل الظروف الاستثنائية.

