لبنان
استشهد متأثراً بإصابته في غارة صيدا.. الدفاع المدني نعى أحد عناصره
Lebanon 24
18-03-2026
|
05:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
نعت
المديرية العامة للدفاع المدني
العنصر فهمي
محيي الدين
الشامي
، من عديد
مركز الجنوب
الاقليمي (صيدا)، الذي إستشهد بتاريخ ١٨-٣-٢٠٢٦، متأثراً باصابته جراء العدوان
الإسرائيلي
على مدينة
صيدا
، فيما تعرض عنصر آخر من عديد المركز نفسه لإصابة في الموقع المستهدف.
وفي ما يلي نبذة عن حياته :
- فهمي محيي الدين الشامي، من عديد مركز الجنوب الإقليمي، من مواليد ٢١-١٢-١٩٧٤.
- تطوّع اختيارياً في
المديرية العامة
للدفاع المدني بتاريخ ٢-١-١٩٩٩.
- ثُبِّت في المديرية العامة للدفاع المدني بصفة فرد بتاريخ ٢٤-٠٨-٢٠٢٣.
- حائز على العديد من التناويه والتهاني من مدير عام الدفاع المدني.
- تابع العديد من الدورات التدريبية في مجال الإطفاء والإسعاف والإنقاذ.
- شارك في العديد من المهمات الخطرة والدقيقة.
- الوضع العائلي: متأهل.
