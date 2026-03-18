استشهد متأثراً بإصابته في غارة صيدا.. الدفاع المدني نعى أحد عناصره

نعت العنصر فهمي ، من عديد الاقليمي (صيدا)، الذي إستشهد بتاريخ ١٨-٣-٢٠٢٦، متأثراً باصابته جراء العدوان على مدينة ، فيما تعرض عنصر آخر من عديد المركز نفسه لإصابة في الموقع المستهدف.



وفي ما يلي نبذة عن حياته :



- فهمي محيي الدين الشامي، من عديد مركز الجنوب الإقليمي، من مواليد ٢١-١٢-١٩٧٤.



- تطوّع اختيارياً في للدفاع المدني بتاريخ ٢-١-١٩٩٩.



- ثُبِّت في المديرية العامة للدفاع المدني بصفة فرد بتاريخ ٢٤-٠٨-٢٠٢٣.



- حائز على العديد من التناويه والتهاني من مدير عام الدفاع المدني.



- تابع العديد من الدورات التدريبية في مجال الإطفاء والإسعاف والإنقاذ.



- شارك في العديد من المهمات الخطرة والدقيقة.



- الوضع العائلي: متأهل.

