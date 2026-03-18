تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

"تضليل" حصل يخصّ "حزب الله".. القصة في تقرير إسرائيلي

Lebanon 24
18-03-2026 | 13:00
A-
A+
تضليل حصل يخصّ حزب الله.. القصة في تقرير إسرائيلي
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرَ موقع "زمان إسرائيل" تقريراً جديداً تحدّث فيه عن الانتقادات التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية بسبب التضليل حول قدرات "حزب الله".
 
 
ويقول التقرير إنّ "الحكومة الإسرائيلية التي تتألف في الواقع من شخص واحد، ومجموعة من العملاء، أخطأت في تقدير الأرقام بشأن حزب الله، فقد اختارت أن تُطلع الرأي العام على جزء من الصورة فقط أمام حزب الله، وهي الإنجازات، فيما قررت أن تُخفي نقاط ضعفها، أمام معدل تعافي الحزب، والثمن الذي سيدفعه في الشمال مستقبلاً".


وذكر التقرير أنه "في عام 2024، وجّهت إسرائيل ضربة قوية للحزب، حيث ألحقت أضراراً بالبنية التحتية في جنوب لبنان، وقضت على مسؤولين كبار، وألحقت أضراراً جسيمة بأنظمة صواريخه واتصالاته"، وتابع: "لهذا السبب تحدث مسؤولون إسرائيليون كبار عن تنظيم ضعيف، وحذرت هيئات البحث والمحللون أن الحزب تضرر، لكنه لم يُقضَ عليه، ولا يزال يمتلك آلاف الصواريخ وقدرات تحكم، خاصة في العمق الإسرائيلي".


وتابع: "منذ ذلك الحين، استغلت إيران وحزب الله كل فرصة سانحة لإعادة تنظيم صفوفهما، وإخفاء منصات الإطلاق شمال نهر الليطاني، والتحضير لهجوم منسق بينهما، وهو ما يتحقق الآن بإطلاق مئات الصواريخ شمالاً، وشددت الحكومة والشخصيات السياسية باستمرار على الإنجازات التاريخية ضدَّ الحزب، مستخدمة عبارات مثل ضربة ساحقة وفخ استراتيجي ونصر، وأبدت ثقة مفرطة في قدرة الردع".


وأكد أنَّ "الرأي العام الإسرائيلي لم يتقبل هذه التقييمات المهنية، استناداً لحقيقة أن الحزب لا يزال يحتفظ بمخزون كبير من الصواريخ، والقدرة على إطلاق وابل من مئات منها في أي وقت يختاره، والسبب أن المصلحة السياسية في الترويج للنصر، ومنع الانتقادات الداخلية، خاصة بعد الإخفاقات ضد حماس، والضغط الشعبي على جبهات متعددة، وقد اختار الحزب، بالتنسيق مع إيران، وبعد سلسلة من الاغتيالات البارزة، بما فيها خامنئي، تصعيد الصراع، وإثبات قدرته على إطلاق الصواريخ".


وأشار إلى أنه "من أجل هذا السبب، نشهد وابلاً من 100 إلى 200 صاروخ يومياً في شمال إسرائيل منذ بدء المواجهة، مما يكشف عن تناقض صارخ بين الرواية المُروَّجة للجمهور وعنوانها انتهى حزب الله، وتم ردعه، وبين الواقع القائم المتمثل في تنظيم أُضعف تكتيكياً في جنوب لبنان، لكنه حافظ على قدرته الاستراتيجية على شلّ الشمال تدريجياً".


وأكد أنه "من منظورٍ مهني، من الواضح أن القيادة العليا للحزب كانت على دراية بأنه لا يزال يمتلك آلاف الصواريخ، والقدرة على شنّ وابل كثيف منها، لذا، فإن ما يبدو مفاجئاً للجمهور اليوم هو في الأساس إدارة سردية سياسية المتمثلة بالتركيز على الضعف التكتيكي للحزب، وإخفاء قدرته على إطلاق النار استراتيجياً، بهدف إظهار إنجاز وتأجيل المواجهة في مواجهة الواقع في الشمال".


وذكر أن "الواقع الذي أثبت خطأ التقديرات الحكومية والعسكرية لقدرات الحزب أننا أمام حكومة يديرها شخص واحد، كما أن أعضاء المجلس الوزاري الأمني هم في الغالب مجرد أدوات في يده، ربما يجرؤ أحدهم أحياناً على إبداء رأي مخالف لرأي عامة الناس، لكن في النهاية، شخص واحد من يحدد الرواية، وهو رئيس الحكومة، الذي دأب على خلق واقع افتراضي، مما أدى لهذه المفاجأة في لبنان التي نشهدها يومياً، خاصة سكان الشمال".


ولفت إلى أنه "عندما تخصص الحكومة والكنيست مليارات الدولارات خلال الحرب لأهداف وهمية، معظمها ملفقة، فإنَّ كل شيء مبني على خدعة، وهكذا تُفاجأ إسرائيل مراراً وتكراراً من حقيقة أن العدو لا يزال قائماً، ويشنُّ هجمات، لأن الوضع فعلاً لا يتحسن، وتعيش في دوامة لا تنتهي، من دون خطة خروج على أي جبهة"، وختم: "النتيجة أن إسرائيل ليست مُهيأة لخوض حروب استنزاف طويلة، وسعت دائماً لتجنبها، لكن الاعتبارات الخارجية في الحكومة، والانفصال المُتعمّد عن الواقع يدفعانها لحروب استنزاف طويلة تُزعزع حياة مواطنيها".
الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

إسرائيل

التركي

الشمال

تابع
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24