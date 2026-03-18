تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بالصّورة: غادر المدرسة التي نزح إليها ولم يعد

Lebanon 24
18-03-2026 | 11:37
A-
A+

بالصّورة: غادر المدرسة التي نزح إليها ولم يعد
بالصّورة: غادر المدرسة التي نزح إليها ولم يعد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقود:

محمد حسين الزين (مواليد عام 2010، لبناني)

الذي غادر قرابة السّاعة 12:00 من ظهر يوم الثلاثاء 17-3-2026 المدرسة التي نزح إليها بفعل الحرب، والكائنة في بلدة برجا، متوجهًا إلى جهةٍ مجهولة، ولم يعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة برجا في وحدة الدرك الاقليمي على الرّقم: 921152-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
مواضيع ذات صلة
غادر المكان الذي نزح إليه ولم يعد… عبدالله مفقود (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 18:26:35 Lebanon 24 Lebanon 24
موسى غادر ولم يعد.. هل من شاهده؟ (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 18:26:35 Lebanon 24 Lebanon 24
قاصر غادر منزل ذويه ولم يعد.. هل من يعرف عنه شيئًا؟
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 18:26:35 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد الرحمن أحمد حندوش غادر منزله ولم يعد.. هل من يعرف عنه شيئاً؟
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 18:26:35 Lebanon 24 Lebanon 24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:06 | 2026-03-18
Lebanon24
12:00 | 2026-03-18
Lebanon24
11:54 | 2026-03-18
Lebanon24
11:53 | 2026-03-18
Lebanon24
11:48 | 2026-03-18
Lebanon24
11:47 | 2026-03-18
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24