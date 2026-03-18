بالصّورة: غادر المدرسة التي نزح إليها ولم يعد

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:



تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة القاصر المفقود:



محمد (مواليد عام 2010، لبناني)



الذي غادر قرابة السّاعة 12:00 من ظهر يوم الثلاثاء 17-3-2026 المدرسة التي نزح إليها بفعل الحرب، والكائنة في بلدة ، متوجهًا إلى جهةٍ مجهولة، ولم يعُد لغاية تاريخه.



لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة برجا في وحدة الدرك الاقليمي على الرّقم: 921152-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

