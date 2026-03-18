منشور من أدرعي عن "قصف جسور لبنان".. ماذا قال؟

أعلن المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الأربعاء، مهاجمة الجيش الإسرائيلي لمعبرين فوق في ، زاعماً أن هذين المعبرين تم استخدامها من قبل عناصر وقادة كوسيلة انتقال من إلى جنوبه.



وفي منشور له عبر منصة "آكس"، قال أدرعي إن "حزب الله كان يستخدم هذه المعابر لنقل آلاف وسائل قتالية، ومن ضمنها القذائف الصاروخية والمنصات التي تُستخدم لتنفيذ مخططات من ضد قوات الجيش ومواطني "، وتابع: "لقد تمت مهاجمة هذه المعابر بهدف منع المساس بمواطني إسرائيل وكذلك بمواطني لبنان".





وختم: "يعمل الجيش الإسرائيلي بقوّة ضدَّ قرار حزب الله الانضمام إلى المعركة والعمل تحت رعاية النظام ، ولن يسمح بالمساس بمواطني إسرائيل".





