|
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
4
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
لبنان
نقابة العاملين في المرئي والمسموع عزت بالزميل شري: استهداف الإعلاميين انتهاك صارخ
Lebanon 24
18-03-2026
|
14:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
تقدّمت نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع، في بيان، بـ"أحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى أسرة قناة
المنار
إدارةً وعاملين، وإلى عائلة الزميل الشهيد مدير البرامج السياسية في القناة الاستاذ محمد شري وزوجته الكريمة، اللذين ارتقيا جرّاء العدوان
الإسرائيلي
الغادر الذي استهدف منطقة زقاق البلاط في العاصمة
بيروت
".
وإذ نعت "هذا الإعلامي الملتزم، الذي أمضى سنوات طويلة في مسيرة مهنية حافلة بالعطاء، حاملاً رسالة الإعلام الحر والمسؤول"، اكدت أنّ "استهداف الإعلاميين يشكّل انتهاكًا صارخًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حمايتهم، ولا سيما في أوقات النزاعات".
وأكدت أن "هذا الاعتداء المدان يندرج في سياق محاولات الترهيب وإسكات الصوت الإعلامي، وطمس الحقيقة، وهو ما يستوجب موقفًا دولياً واضحاً يضمن حماية العاملين في الحقل الإعلامي وصون حقهم في أداء رسالتهم دون تهديد أو استهداف".
كذلك، عبرت عن "تضامنها الكامل مع الأسرة الإعلامية
اللبنانية
"، مؤكّدة "الوقوف إلى جانب كل من يواصل أداء رسالته المهنية بشجاعة ومسؤولية".
وختمت: "نسأل الله تعالى أن يتغمّد الشهيدين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهما ومحبيهما الصبر والسلوان".
مواضيع ذات صلة
نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع: استهداف الصحافيين انتهاك للقانون الدولي
Lebanon 24
نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع: استهداف الصحافيين انتهاك للقانون الدولي
19/03/2026 02:12:47
19/03/2026 02:12:47
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة العاملين في المرئي والمسموع: توقيف علي برو تم خارج الأصول القانونية
Lebanon 24
نقابة العاملين في المرئي والمسموع: توقيف علي برو تم خارج الأصول القانونية
19/03/2026 02:12:47
19/03/2026 02:12:47
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة المرئي والمسموع اسفت لاستدعاء إعلاميين إلى التحقيق
Lebanon 24
نقابة المرئي والمسموع اسفت لاستدعاء إعلاميين إلى التحقيق
19/03/2026 02:12:47
19/03/2026 02:12:47
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة العاملين في الإعلام : اغتيال نور الدين انتهاك صارخ لحرية الصحافة
Lebanon 24
نقابة العاملين في الإعلام : اغتيال نور الدين انتهاك صارخ لحرية الصحافة
19/03/2026 02:12:47
19/03/2026 02:12:47
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
المرأة اللبنانية في زمن التحديات: حوار في الجامعة اللبنانية - الكندية مع الوزيرة الزين
Lebanon 24
المرأة اللبنانية في زمن التحديات: حوار في الجامعة اللبنانية - الكندية مع الوزيرة الزين
17:58 | 2026-03-18
18/03/2026 05:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
17:56 | 2026-03-18
18/03/2026 05:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قصف إسرائيلي وشهداء وعمليات لـ"حزب الله".. هذا جديد الميدان
Lebanon 24
قصف إسرائيلي وشهداء وعمليات لـ"حزب الله".. هذا جديد الميدان
17:48 | 2026-03-18
18/03/2026 05:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مزاعم عن "دروع بشرية" في لبنان.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
Lebanon 24
مزاعم عن "دروع بشرية" في لبنان.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
17:32 | 2026-03-18
18/03/2026 05:32:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مفوضية الإعلام في "الإشتراكي" شجبت استهداف محمد شري
Lebanon 24
مفوضية الإعلام في "الإشتراكي" شجبت استهداف محمد شري
17:24 | 2026-03-18
18/03/2026 05:24:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
إسرائيل تتحدث عن "اغتيال في لبنان".. المستهدف "مسؤول كبير"
Lebanon 24
إسرائيل تتحدث عن "اغتيال في لبنان".. المستهدف "مسؤول كبير"
14:02 | 2026-03-18
18/03/2026 02:02:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلاث ضربات متتالية… اغتيال "أبو خالد" يهزّ صيدا
Lebanon 24
ثلاث ضربات متتالية… اغتيال "أبو خالد" يهزّ صيدا
04:08 | 2026-03-18
18/03/2026 04:08:55
Lebanon 24
Lebanon 24
منشور من أدرعي عن "قصف جسور لبنان".. ماذا قال؟
Lebanon 24
منشور من أدرعي عن "قصف جسور لبنان".. ماذا قال؟
13:01 | 2026-03-18
18/03/2026 01:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة قد تضرب قطاع الاتصالات والانترنت في لبنان.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
كارثة قد تضرب قطاع الاتصالات والانترنت في لبنان.. إليكم التفاصيل
04:23 | 2026-03-18
18/03/2026 04:23:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يرفض مبادرة رئيس الجمهورية...اليكم الأسباب
Lebanon 24
"حزب الله" يرفض مبادرة رئيس الجمهورية...اليكم الأسباب
10:01 | 2026-03-18
18/03/2026 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
17:58 | 2026-03-18
المرأة اللبنانية في زمن التحديات: حوار في الجامعة اللبنانية - الكندية مع الوزيرة الزين
17:56 | 2026-03-18
مقدمات النشرات المسائيّة
17:48 | 2026-03-18
قصف إسرائيلي وشهداء وعمليات لـ"حزب الله".. هذا جديد الميدان
17:32 | 2026-03-18
مزاعم عن "دروع بشرية" في لبنان.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
17:24 | 2026-03-18
مفوضية الإعلام في "الإشتراكي" شجبت استهداف محمد شري
17:00 | 2026-03-18
هذا آخر ما كُشف عن دخول إسرائيل للبنان.. "هآرتس" تتحدث
فيديو
استهداف شقة في زقاق البلاط
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
19:43 | 2026-03-17
19/03/2026 02:12:47
Lebanon 24
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
19/03/2026 02:12:47
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
19/03/2026 02:12:47
Lebanon 24
Lebanon 24
