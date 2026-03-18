نقابة العاملين في المرئي والمسموع عزت بالزميل شري: استهداف الإعلاميين انتهاك صارخ

تقدّمت نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع، في بيان، بـ"أحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى أسرة قناة إدارةً وعاملين، وإلى عائلة الزميل الشهيد مدير البرامج السياسية في القناة الاستاذ محمد شري وزوجته الكريمة، اللذين ارتقيا جرّاء العدوان الغادر الذي استهدف منطقة زقاق البلاط في العاصمة ".



وإذ نعت "هذا الإعلامي الملتزم، الذي أمضى سنوات طويلة في مسيرة مهنية حافلة بالعطاء، حاملاً رسالة الإعلام الحر والمسؤول"، اكدت أنّ "استهداف الإعلاميين يشكّل انتهاكًا صارخًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حمايتهم، ولا سيما في أوقات النزاعات".





وأكدت أن "هذا الاعتداء المدان يندرج في سياق محاولات الترهيب وإسكات الصوت الإعلامي، وطمس الحقيقة، وهو ما يستوجب موقفًا دولياً واضحاً يضمن حماية العاملين في الحقل الإعلامي وصون حقهم في أداء رسالتهم دون تهديد أو استهداف".





كذلك، عبرت عن "تضامنها الكامل مع الأسرة الإعلامية "، مؤكّدة "الوقوف إلى جانب كل من يواصل أداء رسالته المهنية بشجاعة ومسؤولية".





وختمت: "نسأل الله تعالى أن يتغمّد الشهيدين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهما ومحبيهما الصبر والسلوان".