|
لبنان

"الكتائب": المتن الشمالي بلغ حدّه الأقصى من القدرة الاستيعابية

Lebanon 24
19-03-2026 | 04:24
الكتائب: المتن الشمالي بلغ حدّه الأقصى من القدرة الاستيعابية
صدر عن نائبي الكتائب في قضاء المتن الشمالي سامي الجميّل وإلياس حنكش بيان جاء فيه:"في ظلّ التطورات الراهنة وما تشهده المنطقة من حركة نزوح، يؤكد نائبا الكتائب في المتن الشمالي تضامنهما الكامل مع النازحين ووقوفهما إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة، انطلاقا من القيم الإنسانية والوطنية التي لطالما تميّزت بها المنطقة وأهلها".

أضاف البيان:" أشار النائبان إلى أن المتن الشمالي بلغ حدّه الأقصى من القدرة الاستيعابية، ما يستوجب إجراءات تنظيمية وأمنية واضحة تضمن حسن إدارة هذا الواقع وتحفظ الاستقرار في المنطقة. وعليه دعوَا الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية إلى تكثيف حضورهما الميداني عبر إقامة حواجز ثابتة ودوريات أمنية في مختلف مناطق المتن الشمالي، وشددا على ضرورة التنسيق الوثيق بين الأجهزة الأمنية والشرطة البلدية بما يعزز القدرة على ضبط الوضع الأمني والاستجابة السريعة لأي طارئ. كذلك شددا على ضرورة منع رفع الشعارات الحزبية أو أي مظاهر استفزازية داخل مراكز الإيواء أو في محيطها منعاً لأي إشكالات". 

 تابع:"ودعا النائبان وزارة الداخلية والبلديات إلى اتخاذ قرار واضح بمنع استخدام الزجاج الداكن (المفيم) في السيارات خلال هذه المرحلة، وحصره بسيارات المسؤولين الرسميين تسهيلاً لعمل القوى الأمنية".  

ختم: "شدد الجميّل وحنكش على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على حماية جميع المقيمين في المنطقة، أهال ونازحين".
 
مواضيع ذات صلة
عكار: 19 مركز إيواء و10 منها بلغت قدرتها الاستيعابية القصوى
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 14:12:09 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء بين رئيس الكتائب ووفد من رابطة مخاتير المتن الشمالي
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 14:12:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية صيدا تفقدت أعمال توسعة القدرة الاستيعابية للنازحين
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 14:12:09 Lebanon 24 Lebanon 24
جنوبًا.. أعداد النازحين فاقت القدرة الاستيعابية
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 14:12:09 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:01 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:04 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:54 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:51 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:46 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:01 | 2026-03-19
Lebanon24
08:04 | 2026-03-19
Lebanon24
07:54 | 2026-03-19
Lebanon24
07:51 | 2026-03-19
Lebanon24
07:46 | 2026-03-19
Lebanon24
07:42 | 2026-03-19
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
