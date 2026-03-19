"الكتائب": المتن الشمالي بلغ حدّه الأقصى من القدرة الاستيعابية

صدر عن نائبي في قضاء سامي الجميّل وإلياس حنكش بيان جاء فيه:"في ظلّ التطورات الراهنة وما تشهده المنطقة من حركة نزوح، يؤكد نائبا الكتائب في المتن تضامنهما الكامل مع ووقوفهما إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة، انطلاقا من القيم الإنسانية والوطنية التي لطالما تميّزت بها المنطقة وأهلها".أضاف البيان:" أشار النائبان إلى أن المتن الشمالي بلغ حدّه من القدرة الاستيعابية، ما يستوجب إجراءات تنظيمية وأمنية واضحة تضمن حسن إدارة هذا الواقع وتحفظ الاستقرار في المنطقة. وعليه دعوَا والأجهزة الأمنية إلى تكثيف حضورهما الميداني عبر إقامة حواجز ثابتة ودوريات أمنية في مختلف مناطق المتن الشمالي، وشددا على ضرورة التنسيق الوثيق بين والشرطة البلدية بما يعزز القدرة على ضبط الوضع الأمني والاستجابة السريعة لأي طارئ. كذلك شددا على ضرورة منع رفع الشعارات الحزبية أو أي مظاهر استفزازية داخل مراكز الإيواء أو في محيطها منعاً لأي إشكالات".تابع:"ودعا النائبان والبلديات إلى اتخاذ قرار واضح بمنع استخدام الزجاج الداكن (المفيم) في السيارات خلال هذه المرحلة، وحصره بسيارات المسؤولين الرسميين تسهيلاً لعمل القوى الأمنية".ختم: "شدد الجميّل وحنكش على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على حماية جميع المقيمين في المنطقة، أهال ونازحين".