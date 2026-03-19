Najib Mikati
لبنان

سلامة: إلى باريس لحماية تراث لبنان المهدد بالحرب

Lebanon 24
19-03-2026 | 07:28
سلامة: إلى باريس لحماية تراث لبنان المهدد بالحرب
أعلن وزير الثقافة غسان سلامة، عقب لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، عن عزمه السفر إلى باريس للمشاركة في اجتماع استثنائي للجنة التراث، يهدف إلى حماية المواقع الأثرية اللبنانية المهددة بفعل الحرب.

وأشار سلامة إلى أنه سيشارك أيضاً في افتتاح "معرض جبيل" في معهد العالم العربي، مؤكداً أنها مناسبة لعرض موقف لبنان واحتياجاته، سواء على مستوى الدعم الدبلوماسي أو المساعدات لمواجهة تداعيات التهجير الواسع من الجنوب ومناطق أخرى.

وفي الشأن السياسي، شدد الوزير على أن الظروف الراهنة تتطلب من الجميع التراجع عن المواقف المسبقة لتسهيل الوصول إلى وقف إطلاق النار. ولفت إلى أن "المبادرة الرئاسية" تمتاز بالمرونة وقابلة للتطوير بما يسمح بتنفيذها، معرباً عن أمله في عدم وجود عقبات داخلية، رغم إشارته إلى أن الطرف الإسرائيلي لم يقبل بها حتى الآن.

