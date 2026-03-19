لبنان

ضمن سلسلة عمليات الحزب.. إليكم المواقع العسكرية المستهدفة في اسرائيل

Lebanon 24
19-03-2026 | 11:03
ضمن سلسلة عمليات الحزب.. إليكم المواقع العسكرية المستهدفة في اسرائيل
أصدرت "المقاومة الإسلامية" سلسلة من البيانات العسكرية المتلاحقة اليوم الخميس، كشفت فيها عن تنفيذ عمليات واسعة ومكثفة استهدفت قوات العدو الإسرائيلي عند الحافة الأمامية وفي عمق مستوطنات الشمال، محققةً حصيلة ثقيلة في تدمير الآليات والتحصينات.

ميدانياً، تحولت بلدة الطيبة إلى "مقبرة لدبابات الميركافا"، حيث تصدى المقاتلون لمحاولة تقدم إسرائيلية هي الثالثة خلال أسبوع باتجاه منطقة "بيدر الفقعاني".
 
ونصب المقاتلون كميناً محكماً للقوة المتقدمة، مستهدفين الدبابات بالصواريخ الموجهة على دفعات زمنية بدأت منذ الدقائق الأولى بعد منتصف الليل، مما أدى لتدمير 6 دبابات ميركافا في تلك المنطقة وحدها.
 
وعند محاولة العدو الالتفاف نحو منطقة "أبو مكنى" في دير سريان، دمروا 5 دبابات إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 11 دبابة، وسط رصد لفرار جنود العدو من الميدان وتدخل المروحيات لإخلاء الإصابات تحت غطاء دخاني كثيف.

وعلى صعيد استهداف المستوطنات وضمن إطار تحذيرات الإخلاء، تركز القصف الصاروخي المركز على مستوطنة "كريات شمونة" التي استُهدفت 6 مرات بصليات صاروخية متعاقبة، كما طالت الضربات مستوطنة "إيفن مناحيم".

وفي العمق والمواقع الحدودية، طالت ضربات المقاومة قاعدة "تيفن" شرق مدينة عكا المحتلة بصلية صاروخية، بينما استهدف سلاح الجو المسير عبر أسراب من المسيّرات الانقضاضية موقع "هضبة العجل" شمال مستوطنة كفاريوفال والموقع المستحدث في "نمر الجمل" مقابل بلدة علما الشعب.
 
وتزامن ذلك مع استهدافات صاروخية ومدفعية طالت مواقع مسكاف عام، وعداثر، وخربة المنارة، واللبونة، محققة إصابات مباشرة في صفوف تجمعات جنود العدو.
ضمن سلسلة عمليات الحزب.. إليكم المواقع العسكرية المستهدفة في اسرائيل
الجيش الإسرائيلي: رصدنا خلال الأشهر الماضية أنشطة عسكرية غير معتادة لحزب الله في المواقع المستهدفة
حزب الله: قصفنا بالصواريخ كريات شمونة ونهاريا ضمن سلسلة عمليات العصف المأكول
الجيش الإسرائيلي يزعم أن مقرات حزب الله المستهدفة في بعلبك استخدمت لتخطيط وتنفيذ عمليات ضد إسرائيل
