العلامة فضل الله هنأ بالعيد: صبر اهلنا اقوى من الظروف

19-03-2026 | 14:31
العلامة فضل الله هنأ بالعيد: صبر اهلنا اقوى من الظروف
توجه العلامة السيد علي فضل الله بكلمة الى اللبنانيين بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد وقال: "يأتي عيد الفطر السعيد هذا العام مثقلاً بالآلام، لكنه يحمل في طيّاته نور الإيمان الذي لم ينطفئ في قلوبكم، رغم كل ما مررتم به من صعابٍ وابتلاءات".

اضاف: "إننا نقف بإجلال أمام صمودكم، أمام هذا الصبر الجميل الذي لم تكسِره الشدائد، وهذا الإيمان العميق الذي جعلكم أكثر قربًا من الله، وأكثر تمسّكًا بدينكم وقيمكم. لقد أثبتم أن الإنسان، حين يستمدّ قوته من إيمانه، يصبح أقوى من كل الظروف. إن ما قدّمتموه من تحمّلٍ وثبات، وما أديتموه من واجبٍ إنساني وأخلاقي، هو في ميزان الله عملٌ عظيم، وهو شاهدٌ على أصالة هذا المجتمع وعمق انتمائه".

وختم: "نسأل الله أن يجعل دموعكم صبرًا، وأوجاعكم فرجًا قريبًا، وأن يعوّض عليكم خيرًا، وأن يكتب لكم أجر الصابرين الثابتين.عيدكم مبارك، وجعله الله عيد رحمةٍ وسكينةٍ ونصرٍ وثبات".
