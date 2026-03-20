Najib Mikati
لبنان

غضب من "حزب الله" وموقف حاسم تجاه سلام

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
20-03-2026 | 02:30
غضب من حزب الله وموقف حاسم تجاه سلام
أثار تعليق رئيس الحكومة نواف سلام حول ملف المساعدات تفاعلاً سياسياً لافتاً، تزامناً مع أجواء من الانزعاج داخل أوساط "حزب الله" من طريقة إدارة هذا الملف.
وبحسب معلومات متقاطعة، فإن هذا الانزعاج وصل إلى مسامع سلام في الساعات الماضية، ما أضفى حساسية إضافية على موقفه.
وتشير المعطيات إلى أن "الحزب" بات يميل إلى اعتماد موقف حاسم، يقوم على اعتبار أن الحكومة ورئيسها يستخدمان ملف المساعدات كأداة ضغط، سواء على النازحين أو في سياق أوسع يتصل بمقاربة العلاقة مع "الحزب" في هذه المرحلة الدقيقة.
وكان سلام قال في خطابه امس: "إن الدولة اللبنانية  هي المرجعية الحاضنة  وهي موجودة وحاضرة  تعمل في كل انحاء الوطن لتأمين مراكز الإيواء لأهلنا النازحين ولتجهيزها وإيصال المحروقات والمياه ووجبات الطعام اليها وتأمين الرعاية الصحية فيها على مدار الساعة، كما هي تعمل مع الاشقاء العرب وفي عواصم العالم على حشد كل الطاقات لوقف الحرب بأسرع ما يمكن وعلى توفير متطلبات الاغاثة،  وقد دخلت كل مؤسساتها ووزاراتها  في حال استنفار كامل  لمواكبة هذه المرحلة الدقيقة.
فإنكار كل ذلك، ورمي الدولة بسهام التقصير في حق أهلها، بينما نحن اول من يعترف بالنواقص عند وجودها لأنه المدخل الوحيد لمعالجتها، لا يعدو ذلك كونه محاولة مكشوفة للهروب الى الامام، وسعياً لحرف الأنظار عن خطيئة اقحام البلاد في هذه الحرب ونتائجها المدمرة، وهو الامر الذي لن يعيد نازحاً او يبني منزلاً … وكل ذلك بدل التبصر الصادق في الكارثة التي حلّت بالبلاد وسبل الخروج منها.فلا يجوز بعد اليوم قلب الوقائع  أو رمي المسؤولية على الدولة،  فيما الدولة لم تكن هي من اتخذ قرار الإسناد الأول،  ثم الإسناد الثاني،  فجاءت النتيجة مزيدًا من الخراب والدمار  والنزوح والانكشاف،  فيما تُركت الدولة، واللبنانيون جميعًا، لتحمل المسؤولية".
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
البث الإسرائيلية: "حزب الله" أطلق صواريخ تجاه إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 12:48:31 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله يتموضع من دون طي مرحلة السلاح ورسائل"قاسية وحاسمة" للداخل!
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 12:48:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تعثر المبادرة الفرنسية وتصعيد في الموقف الأميركي تجاه بيروت.. "حزب الله":الحل بتنفيذ إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 12:48:31 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: حزب الله يطلق دفعة جديدة من الصواريخ تجاه إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 12:48:31 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الدولة اللبنانية

نواف سلام

اللبنانية

الدولة ال

النازحين

حزب الله

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:13 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:23 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:55 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:00 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:48 | 2026-03-20
Lebanon24
06:00 | 2026-03-20
Lebanon24
05:51 | 2026-03-20
Lebanon24
05:42 | 2026-03-20
Lebanon24
05:31 | 2026-03-20
Lebanon24
05:27 | 2026-03-20
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
