حصيلة مهام الدفاع المدني خلال الـ24 ساعة الماضية

أفادت عن ان عناصرها نفذت في ال24 ساعة الماضية، 105 مهمة إسعاف وانقاذ توزعت كالآتي:



-إخماد حرائق:19: نفايات:3، أعشاب:1، منازل جراء غارات جوية اسرائیلية: 1، أشجار مثمرة:1، كهرباء:3، مؤسسات:1، منازل: 5 ، سيارات :3، أحراج:1.



-انقاذ:3: مواطنین جراء غارات جویة اسرائیلیة: 2.



-اسعاف: 37: حوادث سير:4، نقل مرضى:15، حالات طارئة:13، جرحى جراء غارات جویة اسرائیلیة:4، جثث:1.



-خدمات عامة:46: نقل مياه الى مراكز ايواء: 44، جرف ثلوج:1، سحب مياه:1.



-سلامة عامة:1.

