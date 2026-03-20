أبو كسم: عيد الفطر فرصة لتجديد التزامنا بقيم السلام والتسامح صوناً للبنان الرسالة

وجّه مدير عبده تحية للبنانيين عموماً وللإخوة خصوصاً بمناسبة المبارك، وسأل الله "أن يعيده علينا جميعًا بالخير واليُمن وأن يحمل في معانيه والتسامح والتكافل، وان يشكل فرصة متجددة لنجدد التزامنا بقيم السلام وتقبّل الآخر".وقال ابو كسم "لنجعل من هذه المناسبة دعوة صادقة لنبذ التفرقة وخطاب الكراهية، ولتعزيز لغة الحوار والمحبة بين الناس كافة، مهما اختلفت انتماءاتهم. فبالتسامح والوحدة نبني مجتمعات أكثر استقرارًا وتماسكاً ونصون الرسالة".