بالصورة… إنذار إسرائيلي عاجل للسكان المتواجدين جنوب نهر الزهراني

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي عبر حسابه على منصة "إكس": "انذار عاجل إلى سكان المتواجدين جنوب ".أضاف: "إن نشاطات تُجبر الجيش الاسرائيلي على العمل ضده بقوة في تلك المنطقة وهو لا ينوي المساس بكم. مستمرة حيث يعمل الجيش الاسرائيلي بقوة كبيرة في المنطقة. ولذلك وحرصًا على سلامتكم نعود ونناشدكم اخلاء منازلكم فورًا والتوجه فورًا إلى شمال نهر كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر".ختم: "لضمان سلامتكم ندعوكم إلى الانتقال فورًا إلى منطقة شمال نهر . البقاء جنوب نهر الزهراني قد يعرّض حياتكم وحياة عائلاتكم للخطر.انتبهوا: أي تحرك حنوبًا قد يعرّض حياتكم للخطر".