ناصر الدين: أعباء النزوح هائلة ونعمل لتأمين الأدوية المستعصية

20-03-2026 | 09:16
ناصر الدين: أعباء النزوح هائلة ونعمل لتأمين الأدوية المستعصية
تفقد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، قبل ظهر اليوم، مركزي استضافة للنازحين في ثانوية الأمير شكيب أرسلان بزقاق البلاط ومدرسة الإيمان في الطريق الجديدة، حيث اطلع ميدانياً على الخدمات الصحية المقدمة عبر العيادات النقالة ومراكز الرعاية الأولية.

وأقر الوزير ناصر الدين في تصريح له بضخامة أعباء النزوح مقابل "الإمكانات المتواضعة"، مؤكداً أن الوزارة تعمل جاهدة لتأمين أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية لمراكز الإيواء. وكشف عن وصول طائرة مساعدات من "اليونيسف" ومنظمة الصحة العالمية، مشدداً على ضرورة استدامة هذا الدعم وداعياً المجتمع الدولي لنجدة القطاع الصحي اللبناني بشكل عاجل.

وفي خطوة لافتة، أعلن ناصر الدين قرار الوزارة تغطية الاستشفاء "بشكل كامل" لكل مريض نازح غير مضمون في المستشفيات الحكومية وعدد من المستشفيات الخاصة المتعاقدة، محذراً من دفع أي فروقات مالية وداعياً المتضررين للاتصال بالخط الساخن 1787، مؤكداً البدء بعمليات إعادة تعبئة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية التي بدأت تتناقص.

