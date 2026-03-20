ناصر الدين: أعباء النزوح هائلة ونعمل لتأمين الأدوية المستعصية

تفقد العامة الدكتور ركان ، قبل ظهر اليوم، مركزي استضافة للنازحين في ثانوية الأمير شكيب بزقاق البلاط ومدرسة الإيمان في ، حيث اطلع ميدانياً على المقدمة عبر العيادات النقالة ومراكز الرعاية الأولية.



وأقر الوزير ناصر الدين في تصريح له بضخامة أعباء النزوح مقابل "الإمكانات المتواضعة"، مؤكداً أن الوزارة تعمل جاهدة لتأمين أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية لمراكز الإيواء. وكشف عن وصول طائرة مساعدات من " " ومنظمة الصحة العالمية، مشدداً على ضرورة استدامة هذا الدعم وداعياً لنجدة القطاع الصحي اللبناني بشكل عاجل.



وفي خطوة لافتة، أعلن ناصر الدين قرار الوزارة تغطية الاستشفاء "بشكل كامل" لكل مريض نازح غير مضمون في وعدد من المتعاقدة، محذراً من دفع أي فروقات مالية وداعياً المتضررين للاتصال بالخط الساخن 1787، مؤكداً البدء بعمليات إعادة تعبئة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية التي بدأت تتناقص.





