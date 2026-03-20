عقوبات أميركية تستهدف شبكة مرتبطة بحزب الله!

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على شبكة عالمية يقودها علاء حمية، مرتبطة بـ حزب الله، وتعمل على غسل الأموال وجمع التمويل لصالحه.
وأوضحت الخزانة أن الشبكة تضم 16 فردًا وكيانًا، وقد قامت منذ عام 2020 بتحويل أكثر من 100 مليون دولار لدعم أنشطة حزب الله.
وأضافت أن علاء حمية يشرف على شبكة من الشركات التي تُدار عبر أفراد من عائلته ومقرّبين منه، وتُستخدم كواجهة لعمليات مالية غير مشروعة.
وقالت الخزانة الأميركية إن حزب الله استغل نفوذه في الحكومة اللبنانية لتحويل الأموال لصالحه، معتبرة وكلاء إيران كحزب الله ينفذون توجيهاتها في بث الفوضى والدمار.